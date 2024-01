Elton John alcanza el estatus de EGOT gracias a su Emmy

ARCHIVO - Elton John actúa en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington el 23 de septiembre de 2022. John alcanzó el estatus EGOT. El famoso cantante y pianista británico obtuvo un premio Emmy el lunes 15 de enero de 2024 por el mejor especial de variedades (en vivo) por "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", un documental de concierto de tres horas que se transmitió por Disney+. (Foto AP/Susan Walsh, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.