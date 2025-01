El año y medio de David Lynch en México para hacer “Dune”

La película tiene como protagonistas a Kyle MacLachlan, Virginia Madsen y Sting, pero detrás hubo todo un ejército de trabajadores manuales y extras locales que colaboraron. No se trató de un éxito de taquilla y el mismo Lynch llegó a renegar de ella, pero con el tiempo se ha convertido en un filme de culto cuya atracción ha aumentado gracias a la versión contemporánea de Denis Villeneuve.

“No fue difícil que encontraran que México era el lugar ideal”, dijo en entrevista con The Associated Press Armando Casas, cineasta y presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. “Era lo que más convenía, estratégicamente estaba bien, no nada más era por ahorrar”.