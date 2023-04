Eduardo Antonio responde a crítica por ofrecer concierto en Miami el mismo día que La Diosa

A traves de las redes sociales, “El Divo de Placetas” explicó que no es ninguna falta de respeto, como afirmó una seguidora, sino parto de su programación.

“Creo que la única falta de respeto aquí es usted señora y que pena que una dama me hable con tanta incoherencia y atrevimiento”, dijo inicialmente el artista residente en “La ciudad del sol”.

“Ah, se me olvidaba que no eres seguidora de ella ni mía, lo que te gusta es crear polémica, que pena que ahora estés expuesta, aquí cada artista defiende su historia y su trabajo y no le permito a nadie que venga a colgarse de mí para buscar un momento de fama”, apuntó Eduardo Antonio.

“El 22 de abril canto en @thedirtysweet_restaurant, reservas al 7866473068”, dijo para finalizar, promocionando de su paso su presentación, que coincide con el primer concierto de su colega, La Diosa de Cuba, en Miami.

Esta artista llegó a Estados Unidos hace pocas semanas gracias al parole humanitario anunciado por la administración Biden y pocos días después informó la fecha de su primer concierto en tierras de libertad.

FUENTE: CubitgaNOW