Dolorosa travesía de migrante inspira película nominada al Oscar “Io Capitano”

En esta fotografía del 29 de marzo de 2022 proporcionada por 01 Distribuzione, los actores senegaleses Moustapha Fall, centro, y Seydou Sarr, derecha, en el set de la película del director italiano Matteo Garrone "Io Capitano" ("Yo capítán") en el mercado de Rissani, en Marruecos. La película nominada en la 96a entrega de los Premios de la Academia en la categoría de largometraje internacional está inspirada en la travesía de Mamadou Kouassi, un migrante que hizo el viaje desde su natal Costa de Marfil a Italia. (Greta De Lazzaris/01 Distribuzione vía AP, HO)

Mamadou Kouassi, un migrante que hizo el viaje desde su Costa de Marfil natal a Italia en 2006, charla con The Associated Press en Castel Volturno, en el sur de Italia, donde ahora dedica su vida a trabajar con inmigrantes, el jueves 1 de febrero de 2024. La odisea de Kouassi a través África inspiró la película Io Capitano ("Yo capitán") del director italiano Matteo Garrone y se encuentra entre los nominados a la 96ª edición de los Premios de la Academia de 2024 en la categoría de largometraje internacional. (Foto AP/Domenico Stinellis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El actor senegalés Seydou Sarr posa para promover la película "Io Capitano" (Yo captán") en Fregene, cerca de Roma, el sábado 3 de febrero de 2024. Sarr actúa el filme de Matteo Garrone nominado en la 96a entrega de los Premios de la Academia en la categoría de largometraje internacional. La película está inspirada en la travesía de Mamadou Kouassi, un migrante que hizo el viaje desde su natal Costa de Marfil a Italia y ahora dedica su vida a trabajar con inmigrantes en Castel Volturno, en el sur de Italia. (Foto AP/Domenico Stinellis) Copyright {yr4} The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Seydou Sarr posa con el premio Marcello Mastroianni al mejor actor joven por su actuación en "Io Capitano" ("Yo capitán"), durante la ceremonia de clausura de la 80ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el sábado. 9 de septiembre de 2023. "Io Capitano", de Matteo Garrone, nominado a la 96ª edición de los Premios de la Academia en la categoría de largometraje internacional, está inspirada en la historia de Mamadou Kouassi, un migrante que hizo el viaje desde su Costa de Marfil natal hasta Italia. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse vía AP) LaPresse

