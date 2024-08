Dolly Parton celebra el alcance de su programa de libros gratuitos Imagination Library

Dolly Parton durante una presentación para celebrar la expansión de su programa Imagination Library en Kentucky en el Lyric Theatre en Lexington, Kentucky, el martes 27 de agosto de 2024. La biblioteca ahora está disponible para los 120 condados de Kentucky y ofrece libros gratuitos a niños de hasta 5 años. (Foto AP/Timothy D. Easley) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.