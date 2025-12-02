Trump anuncia operativos "en tierra" contra el narcoterrorismo en Venezuela: "Sabemos dónde viven"

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció este martes que las fuerzas militares estadounidenses iniciarán operaciones terrestres directas contra redes de narcotráfico en Venezuela “muy pronto”, en una nueva y más agresiva fase de la operación Lanza del Sur , desplegada por el Pentágono desde septiembre.

La declaración fue realizada durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, en medio de un clima de tensión máxima entre Washington y Caracas, marcado por el cierre del espacio aéreo venezolano, sanciones adicionales y un aumento del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Trump aseguró ante los medios que la siguiente etapa de la ofensiva antidrogas será intervenir directamente en rutas y enclaves estratégicos del narcotráfico venezolano .

“Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven y vamos a empezar con eso muy pronto”, dijo el mandatario.

Hasta ahora, Estados Unidos se había concentrado en operativos navales y aéreos , donde reporta la destrucción de más de 20 embarcaciones y más de 80 muertes en ataques que califican como “acciones preventivas”.

La ofensiva ocurre en un contexto de ruptura total con el dictador Nicolás Maduro , cuya reelección no es reconocida por Washington.

El gobierno estadounidense lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico vinculada a funcionarios de alto nivel.

Maduro niega estos señalamientos y asegura que Estados Unidos busca forzar un cambio de régimen y apropiarse del petróleo venezolano.

Cierre total del espacio aéreo venezolano

Días antes del anuncio, Trump advirtió que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”, instando a pilotos, aerolíneas y traficantes a evitar la zona.

Consultado por un posible ataque inminente dentro del territorio venezolano, respondió:

“No interpreten nada”.

La llamada secreta entre Trump y Maduro

Según Reuters, Maduro intentó negociar su salida con garantías a través de una llamada telefónica ocurrida el 21 de noviembre, tras meses de sanciones y presión militar.

Durante el contacto, Maduro habría pedido:

Amnistía total para él y su familia

Eliminación de sanciones

Suspensión de casos judiciales

Y que Delcy Rodríguez liderara un gobierno interino

Trump rechazó casi todas las solicitudes y le dio una semana para abandonar Venezuela con un salvoconducto.

Ese plazo venció el viernes, y el cierre aéreo se anunció de inmediato.

Expansión militar y acusaciones cruzadas

La etapa terrestre de Lanza del Sur coincide con nuevas acciones:

80 muertes de narcotraficantes reportadas por el Pentágono

Emboscadas marítimas en el Caribe y Pacífico oriental

Destrucción de embarcaciones y rutas de tráfico

Designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO)

La medida amplía las herramientas de Washington para perseguir penalmente a funcionarios venezolanos dentro y fuera del país.

Polémica por presuntas “órdenes letales”

Reportes de prensa cuestionaron si, tras un ataque a una embarcación, se ordenó eliminar a sobrevivientes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó irregularidades y aseguró que todas las operaciones fueron legales.

Trump respaldó a su secretario y calificó las denuncias como “mentiras mediáticas”.

Caracas responde con marchas y acusaciones

El régimen de Maduro denunció un intento de intervención militar extranjera y movilizó marchas en defensa de la “soberanía nacional”.

Mientras tanto, gobiernos de la región observan con preocupación una escalada que podría desencadenar un conflicto sin precedentes en Sudamérica.