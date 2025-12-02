Trump anuncia operativos "en tierra" contra el narcoterrorismo en Venezuela: "Sabemos dónde viven"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas militares estadounidenses iniciarán operaciones terrestres directas contra redes de narcotráfico en Venezuela “muy pronto”, en una nueva y más agresiva fase de la operación Lanza del Sur, desplegada por el Pentágono desde septiembre.
La declaración fue realizada durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, en medio de un clima de tensión máxima entre Washington y Caracas, marcado por el cierre del espacio aéreo venezolano, sanciones adicionales y un aumento del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Operativos en tierra: “Conocemos las rutas y dónde viven”
Trump aseguró ante los medios que la siguiente etapa de la ofensiva antidrogas será intervenir directamente en rutas y enclaves estratégicos del narcotráfico venezolano.
“Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven y vamos a empezar con eso muy pronto”, dijo el mandatario.
Hasta ahora, Estados Unidos se había concentrado en operativos navales y aéreos, donde reporta la destrucción de más de 20 embarcaciones y más de 80 muertes en ataques que califican como “acciones preventivas”.
Tensión extrema con el régimen de Maduro
La ofensiva ocurre en un contexto de ruptura total con el dictador Nicolás Maduro, cuya reelección no es reconocida por Washington.
El gobierno estadounidense lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico vinculada a funcionarios de alto nivel.
Maduro niega estos señalamientos y asegura que Estados Unidos busca forzar un cambio de régimen y apropiarse del petróleo venezolano.
Cierre total del espacio aéreo venezolano
Días antes del anuncio, Trump advirtió que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”, instando a pilotos, aerolíneas y traficantes a evitar la zona.
Consultado por un posible ataque inminente dentro del territorio venezolano, respondió:
“No interpreten nada”.
La llamada secreta entre Trump y Maduro
Según Reuters, Maduro intentó negociar su salida con garantías a través de una llamada telefónica ocurrida el 21 de noviembre, tras meses de sanciones y presión militar.
Durante el contacto, Maduro habría pedido:
-
Amnistía total para él y su familia
-
Eliminación de sanciones
-
Suspensión de casos judiciales
-
Y que Delcy Rodríguez liderara un gobierno interino
Trump rechazó casi todas las solicitudes y le dio una semana para abandonar Venezuela con un salvoconducto.
Ese plazo venció el viernes, y el cierre aéreo se anunció de inmediato.
Expansión militar y acusaciones cruzadas
La etapa terrestre de Lanza del Sur coincide con nuevas acciones:
-
80 muertes de narcotraficantes reportadas por el Pentágono
-
Emboscadas marítimas en el Caribe y Pacífico oriental
-
Destrucción de embarcaciones y rutas de tráfico
-
Designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO)
La medida amplía las herramientas de Washington para perseguir penalmente a funcionarios venezolanos dentro y fuera del país.
Polémica por presuntas “órdenes letales”
Reportes de prensa cuestionaron si, tras un ataque a una embarcación, se ordenó eliminar a sobrevivientes.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó irregularidades y aseguró que todas las operaciones fueron legales.
Trump respaldó a su secretario y calificó las denuncias como “mentiras mediáticas”.
Caracas responde con marchas y acusaciones
El régimen de Maduro denunció un intento de intervención militar extranjera y movilizó marchas en defensa de la “soberanía nacional”.
Mientras tanto, gobiernos de la región observan con preocupación una escalada que podría desencadenar un conflicto sin precedentes en Sudamérica.