americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Trump anuncia operativos "en tierra" contra el narcoterrorismo en Venezuela: "Sabemos dónde viven"

Donald Trump anunció que Estados Unidos iniciará operativos terrestres contra redes de narcotráfico en Venezuela. Asegura que “saben dónde viven” y endurece la Operación Lanza del Sur en medio de crecientes tensiones con Maduro

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
trump venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas militares estadounidenses iniciarán operaciones terrestres directas contra redes de narcotráfico en Venezuela “muy pronto”, en una nueva y más agresiva fase de la operación Lanza del Sur, desplegada por el Pentágono desde septiembre.

La declaración fue realizada durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, en medio de un clima de tensión máxima entre Washington y Caracas, marcado por el cierre del espacio aéreo venezolano, sanciones adicionales y un aumento del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/disclosetv/status/1995932559239512558?s=20&partner=&hide_thread=false

Operativos en tierra: “Conocemos las rutas y dónde viven”

Trump aseguró ante los medios que la siguiente etapa de la ofensiva antidrogas será intervenir directamente en rutas y enclaves estratégicos del narcotráfico venezolano.

“Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven y vamos a empezar con eso muy pronto”, dijo el mandatario.

Hasta ahora, Estados Unidos se había concentrado en operativos navales y aéreos, donde reporta la destrucción de más de 20 embarcaciones y más de 80 muertes en ataques que califican como “acciones preventivas”.

Tensión extrema con el régimen de Maduro

La ofensiva ocurre en un contexto de ruptura total con el dictador Nicolás Maduro, cuya reelección no es reconocida por Washington.

El gobierno estadounidense lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico vinculada a funcionarios de alto nivel.

Maduro niega estos señalamientos y asegura que Estados Unidos busca forzar un cambio de régimen y apropiarse del petróleo venezolano.

Cierre total del espacio aéreo venezolano

Días antes del anuncio, Trump advirtió que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”, instando a pilotos, aerolíneas y traficantes a evitar la zona.

Consultado por un posible ataque inminente dentro del territorio venezolano, respondió:

“No interpreten nada”.

La llamada secreta entre Trump y Maduro

Según Reuters, Maduro intentó negociar su salida con garantías a través de una llamada telefónica ocurrida el 21 de noviembre, tras meses de sanciones y presión militar.

Durante el contacto, Maduro habría pedido:

  • Amnistía total para él y su familia

  • Eliminación de sanciones

  • Suspensión de casos judiciales

  • Y que Delcy Rodríguez liderara un gobierno interino

Trump rechazó casi todas las solicitudes y le dio una semana para abandonar Venezuela con un salvoconducto.

Ese plazo venció el viernes, y el cierre aéreo se anunció de inmediato.

Expansión militar y acusaciones cruzadas

La etapa terrestre de Lanza del Sur coincide con nuevas acciones:

  • 80 muertes de narcotraficantes reportadas por el Pentágono

  • Emboscadas marítimas en el Caribe y Pacífico oriental

  • Destrucción de embarcaciones y rutas de tráfico

  • Designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO)

La medida amplía las herramientas de Washington para perseguir penalmente a funcionarios venezolanos dentro y fuera del país.

Polémica por presuntas “órdenes letales”

Reportes de prensa cuestionaron si, tras un ataque a una embarcación, se ordenó eliminar a sobrevivientes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó irregularidades y aseguró que todas las operaciones fueron legales.

Trump respaldó a su secretario y calificó las denuncias como “mentiras mediáticas”.

Caracas responde con marchas y acusaciones

El régimen de Maduro denunció un intento de intervención militar extranjera y movilizó marchas en defensa de la “soberanía nacional”.

Mientras tanto, gobiernos de la región observan con preocupación una escalada que podría desencadenar un conflicto sin precedentes en Sudamérica.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump declara cerrado por completo el espacio aereo de venezuela y advierte nuevas acciones militares

Trump declara "cerrado por completo" el espacio aéreo de Venezuela y advierte nuevas acciones militares

Un grupo de viajeros espera en la sala principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetia, en esa localidad de Venezuela, el domingo 23 de noviembre de 2025, después de que varias aerolíneas internacionales cancelaran vuelos tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre una situación de riesgo en el espacio aéreo venezolano. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Venezuela rechaza dichos de Trump sobre que espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado

cuba denuncia interferencia electromagnetica en el espacio aereo de venezuela y culpa al despliegue militar de ee.uu.

Cuba denuncia "interferencia electromagnética" en el espacio aéreo de Venezuela y culpa al despliegue militar de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante un acto por el Día del Estudiante en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 21 de noviembre de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández).

Venezuela abre investigación a supuestos “asesinatos extrajudiciales” de EEUU en el Caribe

Destacados del día

Trump anuncia operativos en tierra contra el narcoterrorismo en Venezuela: Sabemos dónde viven

Trump anuncia operativos "en tierra" contra el narcoterrorismo en Venezuela: "Sabemos dónde viven"

Michael Dell y su esposa Susan escuchan al presidente de EEUU, Donald Trump, durante un evento sobre las Cuentas Trump para niños en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, el martes 2 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Con las cuentas de Trump, tu bebé podría recibir 1.000 dólares. Esto es lo que debes saber

Exjefe de la Juventud Comunista es arrestado en Miami tras regresar de un viaje a Cuba

Exjefe de la Juventud Comunista es arrestado en Miami tras regresar de un viaje a Cuba

Las rutas secretas del nieto de Raúl Castro en Panamá: vuelos privados, compras millonarias y vínculos con el chavismo

Las rutas secretas del nieto de Raúl Castro en Panamá: vuelos privados, compras millonarias y vínculos con el chavismo

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla en conferencia de prensa sobre las protestas en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

Trump propone "desnaturalizar" inmigrantes mientras Kristi Noem exige prohibición total de viajes a países que "envían criminales" a EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter