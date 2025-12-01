americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Kevincito El 13

Kevincito El 13 anuncia el nacimiento de su hijo y emociona a miles con un mensaje viral

Kevincito El 13 anuncia el nacimiento de su primer hijo, Kevin Jr., con una emotiva publicación que se vuelve viral. Artistas urbanos reaccionan y celebran su nueva etapa como padre

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Kevincito El 13

El cierre de 2025 marca un antes y un después en la vida del reguetonero cubano Kevincito El 13, quien anunció el nacimiento de su primer hijo, Kevin Jr., a través de una emotiva publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

El integrante del dúo Dany Ome & Kevincito El 13 compartió imágenes desde la sala de parto, acompañado de su familia y de su pareja, la joven cubana Chavelys Díaz, madre del recién nacido. En el mensaje dedicado a su primogénito, el artista escribió:

“Que Dios me dé mucha salud para que nunca te falte nada, hijo mío. Kevin Jr., te amo. Hoy, gracias a ti, conocí un nuevo sentimiento.”

La publicación alcanzó miles de reacciones en cuestión de horas y despertó una ola de felicitaciones entre seguidores, colegas del género urbano y figuras del entretenimiento.

Screenshot 2025-12-01 at 4.39.50PM

Un nacimiento esperado por sus seguidores

Desde junio, cuando la pareja realizó un llamativo gender reveal, los fanáticos seguían de cerca el proceso de embarazo. En aquel evento, Dany Ome protagonizó una de las anécdotas más comentadas al revelar que había apostado con la madre del cantante, Tania Jara, que el bebé sería varón, algo que finalmente se confirmó.

Screenshot 2025-12-01 at 4.39.29PM

Ola de felicitaciones en el mundo urbano

La noticia del nacimiento de Kevin Jr. desató una cascada de mensajes entre artistas y creadores de contenido:

  • Dany Ome confirmó que será el padrino del niño.

  • El Chulo, Seikan Anikila y Kendaya enviaron sus felicitaciones.

  • Yomil Hidalgo, desde Europa, envió un saludo especial durante su gira.

  • Jacob Forever también reaccionó con una felicitación al joven padre.

  • La influencer Sachy Sánchez escribió: “Muchas felicidades, acabas de conocer al amor de tu vida.”

Un año de grandes cambios para Kevincito El 13

El nacimiento de su hijo llega en un momento de intensa actividad para el artista, quien recientemente fue noticia por la compra de un Lamborghini, además de nuevos proyectos musicales que han reforzado su presencia en la escena urbana.

Para muchos de sus seguidores, la llegada de Kevin Jr. marca el inicio de una nueva etapa personal y artística:

la transformación de Kevincito El 13 en padre, un rol que él mismo asegura ya le cambió la vida.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
paulina rubio deslumbra en la teleton 2025 con un show vibrante y una inesperada invitada

Paulina Rubio deslumbra en la Teletón 2025 con un show vibrante y una inesperada invitada

muere el actor cubano luis alberto ramirez: la television y el teatro lamentan su partida

Muere el actor cubano Luis Alberto Ramírez: la televisión y el teatro lamentan su partida

Por Redacción América Noticias Miami
cubana muestra la abundante ayuda alimentaria que recibio gratis en una iglesia de miami gardens

Cubana muestra la abundante ayuda alimentaria que recibió gratis en una iglesia de Miami Gardens

Por Redacción América Noticias Miami
amanda sanz da un paso atras y permite visitas de sus hijas a ultrack: no le voy a negar ver a su papa

Amanda Sanz da un paso atrás y permite visitas de sus hijas a Ultrack: "No le voy a negar ver a su papá"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Cuba confirma 33 muertes por chikunguña y dengue: la mayoría son menores de edad en un brote fuera de control

Cuba confirma 33 muertes por chikunguña y dengue: la mayoría son menores de edad en un brote fuera de control

ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo).

Cuba sufre récord de déficit de energía eléctrica en medio de su crisis energética

María Elvira Salazar: Maduro no controla Venezuela: teme que los cubanos lo maten si intenta irse

María Elvira Salazar: Maduro no controla Venezuela: "teme que los cubanos lo maten si intenta irse"

Arrestan a dos cubanos en Florida por una red de estafas con tarjetas de crédito en Walmart: enfrentan 66 cargos

Arrestan a dos cubanos en Florida por una red de estafas con tarjetas de crédito en Walmart: enfrentan 66 cargos

Finaliza el segundo juicio contra Alejandro Gil en absoluto secretismo: la familia denuncia que Díaz-Canel lo traicionó

Finaliza el segundo juicio contra Alejandro Gil en absoluto secretismo: la familia denuncia que Díaz-Canel lo traicionó

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter