Kevincito El 13 anuncia el nacimiento de su hijo y emociona a miles con un mensaje viral

El cierre de 2025 marca un antes y un después en la vida del reguetonero cubano Kevincito El 13 , quien anunció el nacimiento de su primer hijo, Kevin Jr. , a través de una emotiva publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

El integrante del dúo Dany Ome & Kevincito El 13 compartió imágenes desde la sala de parto, acompañado de su familia y de su pareja, la joven cubana Chavelys Díaz , madre del recién nacido. En el mensaje dedicado a su primogénito, el artista escribió:

“Que Dios me dé mucha salud para que nunca te falte nada, hijo mío. Kevin Jr., te amo. Hoy, gracias a ti, conocí un nuevo sentimiento.”

La publicación alcanzó miles de reacciones en cuestión de horas y despertó una ola de felicitaciones entre seguidores, colegas del género urbano y figuras del entretenimiento.

Desde junio, cuando la pareja realizó un llamativo gender reveal , los fanáticos seguían de cerca el proceso de embarazo. En aquel evento, Dany Ome protagonizó una de las anécdotas más comentadas al revelar que había apostado con la madre del cantante, Tania Jara , que el bebé sería varón, algo que finalmente se confirmó.

La noticia del nacimiento de Kevin Jr. desató una cascada de mensajes entre artistas y creadores de contenido:

Dany Ome confirmó que será el padrino del niño.

El Chulo, Seikan Anikila y Kendaya enviaron sus felicitaciones.

Yomil Hidalgo , desde Europa, envió un saludo especial durante su gira.

Jacob Forever también reaccionó con una felicitación al joven padre.

La influencer Sachy Sánchez escribió: “Muchas felicidades, acabas de conocer al amor de tu vida.”

Un año de grandes cambios para Kevincito El 13

El nacimiento de su hijo llega en un momento de intensa actividad para el artista, quien recientemente fue noticia por la compra de un Lamborghini, además de nuevos proyectos musicales que han reforzado su presencia en la escena urbana.

Para muchos de sus seguidores, la llegada de Kevin Jr. marca el inicio de una nueva etapa personal y artística:

la transformación de Kevincito El 13 en padre, un rol que él mismo asegura ya le cambió la vida.