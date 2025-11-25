americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Luis Alberto Ramírez

Muere el actor cubano Luis Alberto Ramírez: la televisión y el teatro lamentan su partida

Fallece el actor cubano Luis Alberto Ramírez, figura querida de la televisión y el teatro en Cuba. Colegas y artistas lamentan su partida con emotivos mensajes en redes sociales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-11-25 at 4.36.34 PM

El reconocido actor cubano Luis Alberto Ramírez falleció este martes, generando un profundo impacto en el gremio artístico. Compañeros, realizadores y humoristas expresaron su dolor por la pérdida de una figura cercana y muy querida en la televisión y el teatro de la Isla.

El mundo artístico cubano amaneció de luto tras confirmarse este martes la muerte del actor Luis Alberto Ramírez, una noticia que rápidamente provocó numerosas reacciones en redes sociales entre colegas, realizadores y amigos cercanos que compartieron con él escenario, pantalla y vida profesional.

Ramírez, hijo del también actor del mismo nombre, deja un vacío notable en la escena nacional. La plataforma Cuba Actores fue una de las primeras en confirmar la noticia a través de Instagram, destacando su relevancia en la memoria televisiva del país.

“Hoy la actuación cubana despide a uno de sus rostros más queridos. Ha fallecido el actor Luis Alberto Ramírez, una figura cercana para el público y parte esencial de la memoria televisiva de nuestro país”, publicó la página.

Screenshot 2025-11-25 at 4.36.50PM

Reacciones de colegas y amigos

Las muestras de dolor no tardaron en multiplicarse. Varios artistas compartieron mensajes emotivos en honor al actor, quien mantenía una larga trayectoria en el teatro, la televisión y proyectos audiovisuales.

Erdwin Fernández Collado: un homenaje entre hermanos

El actor Erdwin Fernández Collado fue uno de los primeros en pronunciarse:

“Acabo de leer la cabrona y triste mala noticia de que falleció Luis Alberto Ramírez Jr. Nos conocíamos desde chamas, desde que andábamos correteando por todo el ICRT… Un excelente actor y, aún más, un ser humano agradable, educado y gran amigo.”

Fernández recordó la amistad que los unía desde la infancia y su apoyo constante:

“Nunca dejó de apoyarme. De veras espero que no sea cierto y salga a tirarme una trompetilla… Chapó Luisito. Un fuerte aplauso para ti y un BRAVO bien alto.”

Juan Karlos Hernández: “Te vamos a extrañar”

El humorista Juan Karlos Hernández también lamentó la noticia:

“Coño hermano, te vamos a extrañar. Un abrazo hasta el cielo. Sabes que te apreciaba mucho. EPD Luis Alberto Ramírez.”

Sus palabras resumen el cariño que Ramírez despertaba entre quienes compartieron espacios creativos con él.

Carlos Collazo: la herencia de una familia de actores

El realizador Carlos Collazo se sumó a las condolencias:

“Acabo de recibir la noticia del fallecimiento del actor Luis Alberto Ramírez, hijo de otro gran actor que llevaba el mismo nombre. Lleguen a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. EPD.”

Collazo subrayó la continuidad artística de la familia Ramírez y el aporte de ambos actores al panorama cultural cubano.

Un adiós que deja huella

La muerte de Luis Alberto Ramírez deja un profundo dolor en el gremio artístico. Su talento, carisma y profesionalidad marcaron a generaciones de creadores y espectadores. Su legado permanece en la memoria del público y de quienes compartieron con él proyectos, amistad y escenarios.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
alerta maxima en cuba: supera los 100 pacientes en terapia intensiva por dengue y chikungunya: ninos, los mas afectados

ALERTA MÁXIMA EN CUBA: supera los 100 pacientes en terapia intensiva por dengue y chikungunya: niños, los más afectados

Por Redacción América Noticias Miami
tragedia en la habana: una persona muere en incendio de edificio en plaza de la revolucion

Tragedia en La Habana: Una persona muere en incendio de edificio en Plaza de la Revolución

Por Redacción América Noticias Miami
detienen en cuba a exprofesor espanol condenado por violar a una menor

Detienen en Cuba a Exprofesor español condenado por violar a una menor

maria victoria gil revela que trabajo como agente de la seguridad del estado en cuba

María Victoria Gil revela que trabajó como agente de la Seguridad del Estado en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

ALERTA MÁXIMA EN CUBA: supera los 100 pacientes en terapia intensiva por dengue y chikungunya: niños, los más afectados

ALERTA MÁXIMA EN CUBA: supera los 100 pacientes en terapia intensiva por dengue y chikungunya: niños, los más afectados

Muere el actor cubano Luis Alberto Ramírez: la televisión y el teatro lamentan su partida

Muere el actor cubano Luis Alberto Ramírez: la televisión y el teatro lamentan su partida

Banderas ucranianas y estadounidenses en un memorial improvisado en Kiev, Ucrania, el 27 de septiembre del 2024. (AP foto/Efrem Lukatsky)

Hackers rusos atacan firma de ingeniería de EEUU por trabajo con ciudad hermana ucraniana

En esta imagen difundida por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, a la izquierda, estrecha la mano del secretario de Defensa de Estados Unidos, Dan Driscoll, el jueves 20 de noviembre de 2025, en Kiev. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP)
ULTIMA HORA

Ucrania acepta un acuerdo de paz con Rusia, según funcionario estadounidense

Madre cubana detenida tras disparar contra su hijo durante una disputa doméstica en Hialeah Gardens

Madre cubana detenida tras disparar contra su hijo durante una disputa doméstica en Hialeah Gardens

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter