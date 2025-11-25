Muere el actor cubano Luis Alberto Ramírez: la televisión y el teatro lamentan su partida

El reconocido actor cubano Luis Alberto Ramírez falleció este martes, generando un profundo impacto en el gremio artístico. Compañeros, realizadores y humoristas expresaron su dolor por la pérdida de una figura cercana y muy querida en la televisión y el teatro de la Isla.

El mundo artístico cubano amaneció de luto tras confirmarse este martes la muerte del actor Luis Alberto Ramírez , una noticia que rápidamente provocó numerosas reacciones en redes sociales entre colegas, realizadores y amigos cercanos que compartieron con él escenario, pantalla y vida profesional.

Ramírez, hijo del también actor del mismo nombre, deja un vacío notable en la escena nacional. La plataforma Cuba Actores fue una de las primeras en confirmar la noticia a través de Instagram, destacando su relevancia en la memoria televisiva del país.

“Hoy la actuación cubana despide a uno de sus rostros más queridos. Ha fallecido el actor Luis Alberto Ramírez, una figura cercana para el público y parte esencial de la memoria televisiva de nuestro país”, publicó la página.

Las muestras de dolor no tardaron en multiplicarse. Varios artistas compartieron mensajes emotivos en honor al actor, quien mantenía una larga trayectoria en el teatro, la televisión y proyectos audiovisuales.

Erdwin Fernández Collado: un homenaje entre hermanos

El actor Erdwin Fernández Collado fue uno de los primeros en pronunciarse:

“Acabo de leer la cabrona y triste mala noticia de que falleció Luis Alberto Ramírez Jr. Nos conocíamos desde chamas, desde que andábamos correteando por todo el ICRT… Un excelente actor y, aún más, un ser humano agradable, educado y gran amigo.”

Fernández recordó la amistad que los unía desde la infancia y su apoyo constante:

“Nunca dejó de apoyarme. De veras espero que no sea cierto y salga a tirarme una trompetilla… Chapó Luisito. Un fuerte aplauso para ti y un BRAVO bien alto.”

Juan Karlos Hernández: “Te vamos a extrañar”

El humorista Juan Karlos Hernández también lamentó la noticia:

“Coño hermano, te vamos a extrañar. Un abrazo hasta el cielo. Sabes que te apreciaba mucho. EPD Luis Alberto Ramírez.”

Sus palabras resumen el cariño que Ramírez despertaba entre quienes compartieron espacios creativos con él.

Carlos Collazo: la herencia de una familia de actores

El realizador Carlos Collazo se sumó a las condolencias:

“Acabo de recibir la noticia del fallecimiento del actor Luis Alberto Ramírez, hijo de otro gran actor que llevaba el mismo nombre. Lleguen a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. EPD.”

Collazo subrayó la continuidad artística de la familia Ramírez y el aporte de ambos actores al panorama cultural cubano.

Un adiós que deja huella

La muerte de Luis Alberto Ramírez deja un profundo dolor en el gremio artístico. Su talento, carisma y profesionalidad marcaron a generaciones de creadores y espectadores. Su legado permanece en la memoria del público y de quienes compartieron con él proyectos, amistad y escenarios.