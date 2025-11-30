americateve

Paulina Rubio

Paulina Rubio deslumbra en la Teletón 2025 con un show vibrante y una inesperada invitada

La artista mexicana hizo cantar al Estadio Nacional con sus clásicos y sorprendió al compartir escenario con la chilena Katteyes durante un homenaje lleno de emoción.

2eaee23f-dc91-42b2-8a34-f16dc037f920

Paulina Rubio fue una de las grandes protagonistas de la noche final de la Teletón 2025. La estrella mexicana se presentó en el Estadio Nacional ante un público encendido, que coreó de principio a fin cada una de sus canciones en una de las actuaciones más comentadas del evento solidario.

La artista abrió su show con “Mío”, el icónico éxito que marcó una generación y que de inmediato levantó a todos de sus asientos. Con una puesta en escena llena de energía, luces y coreografía, Paulina convirtió el escenario en una verdadera fiesta.

El momento más sorpresivo llegó cuando, sin previo anuncio, invitó al escenario a la cantante chilena Katteyes. Juntas interpretaron una poderosa versión de “Yo No Soy Esa Mujer”, combinando estilos y voces en una colaboración que se ganó una ovación del público y se volvió de las más destacadas de la noche.

Para cerrar, Rubio interpretó “Ni una sola palabra”, tema con el que selló una presentación cargada de nostalgia y ritmo, recibiendo el cariño de miles de asistentes.

Embed - Paulina Rubio en Estadio Nacional - Teletón 2025

Tras su show, la artista recibió un homenaje especial: Millaray Viera y Emilia Daiber subieron al escenario para entregarle el corazón de la Teletón, símbolo del agradecimiento por su participación en esta edición que reunió a artistas nacionales e internacionales en apoyo a la causa solidaria.

La presentación de Paulina Rubio no solo destacó por su fuerza musical, sino también por su aporte al espíritu de unidad y esperanza que caracteriza a la Teletón, consolidándose como uno de los momentos más recordados de la jornada.

