ICE DETIENE AL RAPERO CUBANO INSURRECTO: su deportación es inminente tras accidente en Fort Myers

El rapero cubano Leandro Medina Fellové , conocido como Insurrecto , fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) tras un accidente de tránsito en Fort Myers , ocurrido justo después de concluir su más reciente presentación en el sur de la Florida .

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el artista habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol cuando fue interceptado por la policía local.

Lo que parecía un incidente rutinario se transformó en un caso migratorio de alto riesgo .

Fuentes consultadas por CiberCuba confirmaron que, cuando Insurrecto estaba a punto de ser liberado, agentes de ICE intervinieron y lo trasladaron al centro de detención Florida Soft Side South .

Horas más tarde fue enviado a otro centro de detención en Arizona , dejando a familiares, amigos y seguidores sin información precisa sobre su estatus legal ni el rumbo futuro de su caso.

Insurrecto fue uno de los nombres más influyentes del rap cubano de los años 2000 , especialmente como integrante del mítico dúo Clan 537 , junto a Baby Lores.

Su estilo crudo, callejero y contestatario definió una época y convirtió sus temas en himnos de una generación que veía en su música una forma de resistencia cultural.

En los últimos años, el rapero intentaba relanzar su carrera dentro de la diáspora cubana en Estados Unidos, con pequeñas presentaciones en Miami, Tampa, Naples y Fort Myers. Aunque no logró reencontrar el éxito comercial de sus inicios, seguía siendo una figura respetada por su legado musical.

Sin embargo, su historial legal ha sido turbulento:

2019: incidente en un Sedano’s en Miami por intento de sustracción de productos.

2019: agresión en un concierto en Las Vegas.

2023: arrestado en Nebraska tras una pelea en una gasolinera.

La detención actual podría convertirse en el episodio más grave de su vida personal y artística, ya que compromete directamente su permanencia en Estados Unidos.

Riesgo real de deportación

Expertos consultados señalan que, si Insurrecto no cuenta con un estatus migratorio sólido o si enfrenta cargos que ICE considere de riesgo público, podría quedar sujeto a deportación inmediata.

Hasta el momento:

No se ha confirmado si enfrenta cargos criminales adicionales.

No se ha aclarado si tiene procesos migratorios previos.

ICE no ha publicado información oficial sobre la etapa en que se encuentra su caso.

Sus seguidores temen que esta detención marque un antes y un después para el artista, quien llegó a ser un icono del hip hop cubano y cuyo futuro ahora depende del sistema migratorio estadounidense.

… Noticia en desarrollo …