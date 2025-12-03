🚨 ALARMA: La mitad de Cuba amanece sin electricidad por colapso energético masivo

ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo). Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La mitad de Cuba amaneció este miércoles sumida en un apagón masivo , tras la caída del sistema eléctrico nacional en la región occidental, afectando a las provincias de Mayabeque, Artemisa , Pinar del Río y La Habana .

El incidente ocurre tras varios días de apagones prolongados , algunos previstos y otros inesperados, en medio del deterioro crítico del sistema energético del país.

Según constató The Associated Press , extensas zonas desde el centro hacia el occidente de la isla despertaron sin electricidad.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que el colapso se produjo alrededor de las 5:00 a.m.

De acuerdo con Lázaro Guerra , funcionario del Ministerio de Energía y Minas:

Una falla en la línea de transmisión entre Santa Cruz del Norte y la termoeléctrica Guiteras generó una sobrecarga.

Esto provocó la desconexión completa del sistema eléctrico occidental.

Guerra aseguró que los protocolos de restablecimiento ya están en marcha y que el regreso de la electricidad será progresivo, aunque no se ofreció un tiempo estimado.

El apagón llega tras dos días de déficit extremo

La caída del sistema ocurre tras jornadas donde la UNE reportó déficits superiores al 55% durante las horas pico:

Demanda estimada: 3.250 MW

Disponibilidad real: 1.325 MW

En septiembre pasado se produjo otro colapso nacional que tardó varios días en recuperarse.

Agua, comida, transporte: el país colapsa sin energía

El apagón no solo afecta la iluminación. En Cuba:

La mayoría de las familias cocinan con electricidad .

El bombeo de agua depende en su totalidad del suministro eléctrico.

La industria y la producción se paralizan por completo.

La escasez de energía —que se ha vuelto crónica en los últimos años— agrava la crisis económica más severa en décadas, marcada por:

La caída del turismo durante la pandemia

Una fallida reforma monetaria

La falta de combustible

El deterioro estructural de las termoeléctricas

Cuba sigue enfrentando un sistema eléctrico colapsado, sin inversiones suficientes y con una población exhausta ante apagones que se extienden por más de 12 horas diarias.

… Noticia en desarrollo …