americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

🚨 ALARMA: La mitad de Cuba amanece sin electricidad por colapso energético masivo

La mitad de Cuba amaneció sin electricidad tras un colapso del sistema energético occidental. Una falla en una línea de transmisión provocó apagones masivos en La Habana, Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo).
ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo). Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La mitad de Cuba amaneció este miércoles sumida en un apagón masivo, tras la caída del sistema eléctrico nacional en la región occidental, afectando a las provincias de Mayabeque, Artemisa, Pinar del Río y La Habana.

El incidente ocurre tras varios días de apagones prolongados, algunos previstos y otros inesperados, en medio del deterioro crítico del sistema energético del país.

Un amanecer a oscuras

Según constató The Associated Press, extensas zonas desde el centro hacia el occidente de la isla despertaron sin electricidad.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que el colapso se produjo alrededor de las 5:00 a.m.

¿Qué provocó la caída del sistema?

De acuerdo con Lázaro Guerra, funcionario del Ministerio de Energía y Minas:

  • Una falla en la línea de transmisión entre Santa Cruz del Norte y la termoeléctrica Guiteras generó una sobrecarga.

  • Esto provocó la desconexión completa del sistema eléctrico occidental.

Guerra aseguró que los protocolos de restablecimiento ya están en marcha y que el regreso de la electricidad será progresivo, aunque no se ofreció un tiempo estimado.

El apagón llega tras dos días de déficit extremo

La caída del sistema ocurre tras jornadas donde la UNE reportó déficits superiores al 55% durante las horas pico:

  • Demanda estimada: 3.250 MW

  • Disponibilidad real: 1.325 MW

En septiembre pasado se produjo otro colapso nacional que tardó varios días en recuperarse.

Agua, comida, transporte: el país colapsa sin energía

El apagón no solo afecta la iluminación. En Cuba:

  • La mayoría de las familias cocinan con electricidad.

  • El bombeo de agua depende en su totalidad del suministro eléctrico.

  • La industria y la producción se paralizan por completo.

La escasez de energía —que se ha vuelto crónica en los últimos años— agrava la crisis económica más severa en décadas, marcada por:

  • La caída del turismo durante la pandemia

  • Una fallida reforma monetaria

  • La falta de combustible

  • El deterioro estructural de las termoeléctricas

Cuba sigue enfrentando un sistema eléctrico colapsado, sin inversiones suficientes y con una población exhausta ante apagones que se extienden por más de 12 horas diarias.

… Noticia en desarrollo …

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
captan al espia ramon labanino llegando a cuba entre privilegios y escolta estatal mientras el pueblo vive apagones y carestia

Captan al Espía Ramón Labañino llegando a Cuba entre privilegios y escolta estatal mientras el pueblo vive apagones y carestía

policia detiene a tres matarifes en guanabacoa tras el robo de cinco yeguas: aumenta el sacrificio clandestino en cuba

Policía detiene a tres matarifes en Guanabacoa tras el robo de cinco yeguas: aumenta el sacrificio clandestino en Cuba

cuba confirma 33 muertes por chikunguna y dengue: la mayoria son menores de edad en un brote fuera de control

Cuba confirma 33 muertes por chikunguña y dengue: la mayoría son menores de edad en un brote fuera de control

ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo).

Cuba sufre récord de déficit de energía eléctrica en medio de su crisis energética

Destacados del día

ICE DETIENE AL RAPERO CUBANO INSURRECTO: su deportación es inminente tras accidente en Fort Myers

ICE DETIENE AL RAPERO CUBANO INSURRECTO: su deportación es inminente tras accidente en Fort Myers

Trump suspende todos los trámites migratorios a cubanos y venezolanos: pausa total de asilos, residencias y naturalizaciones

Trump suspende todos los trámites migratorios a cubanos y venezolanos: pausa total de asilos, residencias y naturalizaciones

ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo).

🚨 ALARMA: La mitad de Cuba amanece sin electricidad por colapso energético masivo

Trump anuncia operativos en tierra contra el narcoterrorismo en Venezuela: Sabemos dónde viven

Trump anuncia operativos "en tierra" contra el narcoterrorismo en Venezuela: "Sabemos dónde viven"

Michael Dell y su esposa Susan escuchan al presidente de EEUU, Donald Trump, durante un evento sobre las Cuentas Trump para niños en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, el martes 2 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Con las cuentas de Trump, tu bebé podría recibir 1.000 dólares. Esto es lo que debes saber

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter