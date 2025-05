Director de “Flow” es ovacionado en vivo y en directo en el Día del Niño en México

Personas ven la película "Flow" en una pantalla gigante en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el miércoles 30 de abril de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personas ven la película "Flow" en una pantalla gigante en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el miércoles 30 de abril de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cineasta letón Gints Zilbalodis, de la película "Flow", posa para un retrato durante una conferencia de prensa el miércoles 30 de abril de 2025 en la Ciudad de México. (Foto AP/Berenice Bautista)

Personas ven la película "Flow" en una pantalla gigante en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el miércoles 30 de abril de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personas ven la película "Flow" en una pantalla gigante en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el miércoles 30 de abril de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personas ven la película "Flow" en una pantalla gigante en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el miércoles 30 de abril de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cineasta letón Gints Zilbalodis, de la película "Flow", ofrece una conferencia de prensa el miércoles 30 de abril de 2025 en la Ciudad de México. (Foto AP/Berenice Bautista)