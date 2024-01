Dentro de los Globos de Oro 2024, lo que no viste en cámara

Ayo Edebiri, ganadoradel premio a la mejor actriz de una serie musical o de comedia por "The Bear", y Jeremy Allen White, ganador del premio al mejor actor de una serie musical o de comedia por "The Bear" posan en la sala de prensa en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Jeremy Allen White, de izquierda a derecha, Ayo Edebiri, y Ebon Moss-Bachrach posan en la sala de prensa con el premio a la mejor serie de televisión musical o de comedia por "The Bear" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Algunos se ponen al día con viejos amigos y compañeros de elenco, otros besan a sus parejas a plena vista y otros más adulan a los chicos geniales que aún no conocen. A veces sucede frente a la cámara, como cuando el director de “Poor Things” (“Pobres criaturas”), Yorgos Lanthimos, se emocionó por su proximidad con un ídolo personal, Bruce Springsteen, pero la mayoría de las veces esas interacciones se guardan para cuando las cámaras están apagadas, aunque Timothée Chalamet y Kylie Jenner claramente no recibieron el recado de que todavía había cámaras en vivo, incluso durante las pausas a comerciales.

En los Globos de Oro nada parecía indicar que regresaban después de años plagados de escándalos cuando se realizaban en el mismo salón donde se han llevado a cabo por años. La charla era sobre lo divertido que se sentía estar de regreso, si Travis Kelce asistiría, o no, con Taylor Swift (no lo hizo) y quién obtendría impulso para los Oscar. Algunos se quejaron de la asignación de lugares de último minuto para los asistentes más famosos, a quienes no se les revelaron sus compañeros de mesa hasta el sábado por la tarde.