Denis Villeneuve cumple un sueño de toda la vida con “Dune: Part Two”

Denis Villeneuve posa para un retrato el viernes 2 de febrero de 2024, en Los Ángeles. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP) 2024 Invision

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, el director Denis Villeneuve, izquierda, con la actriz Rebecca Ferguson en el set de "Dune: Part Two". (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP) © 2022 Warner Bros. Pictures, Inc. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, el director Denis Villeneuve, derecha, con el actor Timothee Chalamet en el set de "Dune: Part Two". (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP) © 2022 Warner Bros. Pictures, Inc. All Rights Reserved.

Denis Villeneuve posa para un retrato el viernes 2 de febrero de 2024, en Los Ángeles. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP) 2024 Invision

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Timothee Chalamet, izquierda, y Zendaya en una escena de "Dune: Part Two". (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP) © 2022 Warner Bros. Pictures, Inc. All Rights Reserved.

El cineasta canadiense Denis Villeneuve posa en una sesión fotográfica para promover la película "Dune: Part Two" en la Ciudad de México el lunes 5 de febrero de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El actor estadounidense Josh Brolin posa en una sesión fotográfica para promover la película "Dune: Part Two" en la Ciudad de México el lunes 5 de febrero de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El actor Josh Brolin posa en una sesión fotográfica para promover la película "Dune: Part Two" en la Ciudad de México el lunes 5 de febrero de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El actor Timothee Chalamet luce una máscara de luchador en la alfombra roja de la película "Dune: Part Two", en la Ciudad de México el martes 6 de febrero de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Timothee Chalamet en una escena de "Dune: Part Two". (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP) © 2022 Warner Bros. Pictures, Inc. All Rights Reserved.