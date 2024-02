Declaran culpables a 2 por muerte de Jam Master Jay de Run-DMC

Carlis Thompson, primo de Jam Master Jay de Run-DMC , habla con medios fuera de la corte federal del distrito este el martes 27 de febrero de 2024, en Brooklyn, Nueva York. Más de 20 años después de que la estrella de Run-DMC, Jam Master Jay, fuera descaradamente asesinado a tiros en su estudio de grabación, un jurado declaró culpables a dos hombres por su asesinato el martes, poniendo fin a uno de los crímenes más esquivos del mundo del hip-hop. (Foto AP /Peter K. Afriyie) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.