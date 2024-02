Debi Nova compagina maternidad y música en la preparación para su nuevo álbum

Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

La cantautora costarricense Debi Nova durante una presentación en vivo en la Ciudad de México el jueves 15 de febrero de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

“Sí te puedo decir que este álbum me costó muchísimo hacerlo, no sólo por lo obvio, que es que un año me estaba dedicando a mi niña”, dijo en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “Después del posparto me estaba costando mucho darme espacio para ser mamá y yo decía ¿por qué nos cuesta tanto darnos espacios en la vida?… Hay una sensación de que si no eres productivo o productiva, no vales en este mundo y esa fue la gran enseñanza de dar vida, darme la licencia de vivir, de honrar los ciclos”.