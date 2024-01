Cuba recibe a bailarines del mundo de la mano de Beyond Borders Ballet

Bailarines danzan en la calle durante el festival Ballet Beyond Borders en La Habana, Cuba, el martes 9 de enero de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bailarines y público hacen una fila de conga durante el festival Ballet Beyond Borders en La Habana, Cuba, el martes 9 de enero de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos bailarinas se abrazan durante una presentación callejera en el festival Ballet Beyond Borders en La Habana, Cuba, el martes 9 de enero de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved