"Conclave" y Timothée Chalamet ganan en los Premios SAG, desafiando predicciones de los Oscar

“¡Vaya!”, dijo Ralph Fiennes, astro de “Conclave”, al subir al escenario. “No he sido elegido para hablar. He sido designado para hablar en nombre de nuestro cónclave, nuestro elenco.”

Luego agregó: “La verdad es que realmente estoy en busca de la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes”.

Los otros favoritos de la carrera por los Oscar —Demi Moore, Zoe Saldaña y Kieran Culkin— también ganaron. Los Premios SAG son observados de cerca como predictores de los Oscar. Sus selecciones no siempre se alinean exactamente con las de la Academia de Cine, pero a menudo suele ser así.

Los últimos tres ganadores del premio al mejor elenco —“Oppenheimer”, “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) y “CODA” (“CODA: Señales del corazón”)— también ganaron el premio a mejor película en los Oscar. Todos menos uno de los ganadores de actuación de SAG en los últimos tres años también han ganado el Oscar. La única excepción fue Lily Gladstone, quien ganó el premio SAG a mejor actriz el año pasado por “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), pero el trofeo del Oscar fue para Emma Stone por “Poor Things” (“Pobres criaturas”).

Moore aparentemente solidificó sus posibilidades de Oscar al seguir su victoria en los Globos de Oro por su actuación en “The Substance” (“La sustancia”) Moore, cuya campaña fue impulsada por su discurso sobre ser encasillada como “actriz de palomitas”, ha intercambiado premios con la revelación de “Anora”, Mikey Madison.

“Lo que creemos es mucho más poderoso que lo que pensamos,” dijo Moore. “El dicho, ‘Lo creeré cuando lo vea’ —la realidad es que cuando lo crea, lo veré”.

Los Premios SAG se desarrollaron en el contexto de las devastadoras incendios forestales que comenzaron a principios de enero. Estos incendios obligaron al sindicato a cancelar su anuncio de nominaciones en persona y emprender un fondo de ayuda para desastres para los miembros de SAG-AFTRA afectados. Bell presentó a los bomberos presentes como “las mesas más atractivas” entre un mar de estrellas.

Jane Fonda, de 87 años, recibió el Premio a la Trayectoria del sindicato y proporcionó el momento apasionantemente político de la noche. Fonda, una famosa activista, habló indirectamente sobre la administración del presidente Donald Trump.

“Estamos en nuestro momento documental”, dijo Fonda. “Este es el momento. Y no es un ensayo”.

Fonda agregó que “‘woke’ solo significa que te importa lo que les sucede a los demás”.

“Un montón de personas van a verse afectadas por lo que está sucediendo, por lo que se nos viene encima”, dijo Fonda. “Vamos a necesitar una gran carpa para resistir lo que se nos avecina”.

Jean Smart, quien había abogado por cancelar los premios debido a los incendios forestales, ganó el premio a mejor actriz en una serie de comedia por “Hacks.” Smart no asistió, pero participó en una introducción grabada como su personaje, Deborah Vance.

Tampoco estuvo presente: Martin Short, aunque sorprendió a Jeremy Allen White al ganar el premio a mejor actor en una serie de comedia por “Only Murders in the Building.” La serie de Hulu también ganó a mejor elenco de comedia.

“Espera, nunca ganamos. Esto es tan raro,” dijo Selena Gomez. “Marty y Steve (Martin) no están aquí porque, ya sabes, realmente no les importa.”

Colin Farrell ganó su primer premio SAG, por su actuación en “The Penguin” (“El Pingüino”) y también se convirtió en el primer ganador presentado, por Jamie Lee Curtis, como “el hombre que me contagió de COVID en los Globos de Oro”. Farrell saltó al escenario y respondió de inmediato: “Culpable como se me acusa”, antes de culpar a Brendan Gleeson por habérselo transmitido.

El primer premio televisado de la noche fue para Culkin, quien ha ganado casi todos los premios en la categoría por “A Real Pain.” Sosteniendo el trofeo SAG, pudo notar rápidamente la diferencia.

“Es curioso que el más pesado de todos los premios sea entregado por actores”, dijo Culkin, quien característicamente improvisó en un discurso de aceptación divagante antes de jurar sinceridad: “Créelo o no, esto realmente significa mucho para mí”.

“Emilia Pérez” de Netflix, que ha visto sus esperanzas de premios en gran medida frustradas por la controversia sobre viejos tuits de la actriz principal Karla Sofía Gascón, se llevó el premio a mejor actriz de reparto, para la favorita al Oscar Saldaña.

Por segunda vez, los premios fueron transmitidos en vivo por Netflix, que distribuyó “Emilia Pérez”. Esta vez, el servicio de streaming insertó anuncios esporádicamente, como una transmisión tradicional. El año pasado, los tiempos de inactividad se ocupaban con entrevistas tras bambalinas. Problemas de audio ocasionales empañaron la transmisión del domingo, incluyendo breves interrupciones en el discurso de Fonda.

Después de triunfos en los Emmy y los Globos de Oro, “Shōgun” mantuvo su dominio. La serie de FX ganó premios para Hiroyuki Sanada, Anna Sawai y por el mejor elenco de dobles. El premio correspondiente de cine fue para el homenaje al artista de acrobacias “The Fall Guy” (“Profesión Peligro”).

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press