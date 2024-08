CIA: Complot para conciertos de Taylor Swift en Viena buscaba matar a miles de personas

ARCHIVO - Taylor Swift actúa en el estadio de Wembley como parte de su gira Eras, el 21 de junio de 2024, en Londres. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) Invision

Agentes de policía observan la llegada de los fanáticos de Taylor Swift al estadio de Wembley en Londres, el jueves 15 de agosto de 2024, en el primer día de cinco conciertos de la gira Eras de Taylor Swift. (Foto AP/Alastair Grant) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Cuatro policías muestran sus brazaletes de la amistad previo a un concierto de Taylor Swift en el Wembley Stadium en Londres, el jueves 15 de agosto de 2024 para el primero de cinco conciertos de la gira Eras de Swift. (Foto AP/Alastair Grant) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans de la cantante Taylor Swift llegan al estadio de Wembley en Londres el jueves 15 de agosto de 2024 para el primero de cinco conciertos de la gira Eras de Taylor Swift. (Foto AP/Alastair Grant) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved