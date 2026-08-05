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Candyman

Candyman sufre accidente de tránsito durante transmisión en vivo y el impactante momento queda grabado

El reguetonero cubano Candyman sufrió un accidente mientras transmitía en Instagram. El artista reapareció minutos después y aseguró que se encontraba bien

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Candyman

Candyman protagoniza un accidente en plena transmisión en directo y tranquiliza a sus seguidores

El cantante cubano Candyman vivió momentos de tensión este martes cuando el vehículo en el que viajaba se vio involucrado en un accidente de tránsito mientras realizaba una transmisión en vivo a través de Instagram.

El incidente quedó registrado en directo y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron las imágenes del impacto y la posterior reacción del artista.

El choque ocurrió mientras cantaba para sus seguidores

Según las imágenes difundidas en redes, Rubén Cuesta Palomo, nombre real de Candyman, se encontraba cantando frente a la cámara cuando ocurrió la colisión.

El video muestra el momento en que el vehículo sufre el impacto, interrumpiendo de forma abrupta la transmisión.

Las fotografías tomadas en el lugar reflejan un SUV gris con importantes daños en la parte delantera, detenido sobre la mediana de una carretera, mientras equipos de emergencia acudían a asistir a los ocupantes.

Candyman reapareció para confirmar que estaba fuera de peligro

Pese a lo aparatoso del accidente, el cantante volvió a aparecer ante la cámara pocos minutos después para tranquilizar a sus seguidores.

Con su característico sentido del humor, expresó:

"Estoy bien, familia, no me maté."

Posteriormente descendió del vehículo sonriendo e incluso continuó cantando, una actitud que llamó la atención de quienes seguían la transmisión en directo.

El video se hizo viral en redes sociales

Las imágenes fueron compartidas rápidamente por diferentes perfiles dedicados a la actualidad de la comunidad cubana.

Una de las publicaciones más difundidas describió el episodio con un mensaje que resaltaba la actitud del artista tras el accidente.

La mayoría de los comentarios celebraron que Candyman no sufriera lesiones de gravedad y destacaron la serenidad con la que enfrentó la situación.

Uno de los pioneros del reguetón cubano

Candyman, nacido en Santiago de Cuba, es considerado uno de los artistas que abrió el camino del reguetón en la isla.

Durante su carrera incorporó influencias del dancehall y el ragga jamaicano, consolidándose como una de las figuras históricas del género urbano cubano.

Un año marcado por nuevos reconocimientos

Además del accidente, 2026 ha sido un año de importante exposición para el cantante.

Recientemente, un documental dedicado a sus inicios y a la evolución del reguetón cubano recibió reconocimiento internacional, reforzando su legado dentro de la música urbana.

Hasta el momento no se ha informado de personas con lesiones graves como consecuencia del accidente.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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