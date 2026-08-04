Youtuber Adrián Peachy denuncia que las Guiribitey amenazaron con demandarlo tras un video en YouTube

El creador de contenido asegura que recibió una llamada de Taty y Camila Guiribitey tras publicar un video. Hasta ahora, las influencers no han respondido públicamente.

Adrián Peachy afirma que las Guiribitey amenazaron con demandarlo por un video publicado en YouTube

El youtuber cubano Adrián Peachy aseguró que recibió una llamada por FaceTime de las influencers Taty Guiribitey y Camila Guiribitey , quienes, según su relato, le comunicaron que evaluaban demandarlo por un video publicado en su canal de YouTube.

La denuncia fue realizada por el propio creador de contenido a través de un video publicado en TikTok , donde explicó que decidió hablar del episodio casi dos meses después de que ocurrieran los hechos.

Hasta el momento, ni Taty Guiribitey ni Camila Guiribitey han ofrecido públicamente su versión sobre las afirmaciones realizadas por Peachy.

El origen de la polémica

Según explicó el youtuber, la situación comenzó el 13 de junio, cuando publicó un video reaccionando a una controversia en redes sociales relacionada con las Guiribitey.

Al día siguiente, afirmó haber recibido una videollamada de ambas influencers.

"Estaban dispuestas a demandarme, que me iban a demandar por el video que yo había publicado, pero que teniendo en cuenta mi situación migratoria prefirieron no hacerlo", relató.

Peachy sostuvo que interpretó la conversación como una forma de presión para que dejara de hablar sobre ellas.

El creador dice que se mencionaron contactos políticos

Durante el video, el youtuber afirmó que, según su versión, en la conversación se hizo referencia a la cercanía de las Guiribitey con figuras políticas de Florida.

Peachy aseguró que se mencionaron nombres como la congresista María Elvira Salazar y el secretario de Estado Marco Rubio, además de señalar que mantener una buena relación con ellas podría resultar beneficioso.

"Recibí eso como una amenaza", expresó el creador de contenido.

También afirmó que durante la llamada se comentó que el abogado de las influencers trabaja de forma permanente para ellas, por lo que iniciar una demanda no supondría un gasto adicional.

La Dura habría intentado mediar

En su relato, Adrián Peachy también mencionó a la influencer La Dura (Diliamne Jouve González).

Según explicó, ella habría intentado actuar como intermediaria entre ambas partes con el objetivo de reducir la tensión generada por la polémica.

Hasta ahora, La Dura no ha emitido un pronunciamiento público sobre las declaraciones realizadas por el youtuber.

Peachy defiende su derecho a opinar

El creador de contenido explicó que decidió hacer público el episodio después de reflexionar sobre lo ocurrido.

Durante el video insistió en diferenciar el ejercicio de la opinión de la difamación.

"Difamar y opinar no son lo mismo. Difamar es un delito. Opinar está protegido por la Primera Enmienda", afirmó.

Peachy también aseguró que lo que más le preocupó fue que, según su versión, se hiciera referencia a su situación migratoria durante la conversación.

"No me callé en Cuba y aquí no me van a callar", concluyó.

Las Guiribitey no han respondido públicamente

Hasta el cierre de esta publicación, Taty Guiribitey y Camila Guiribitey no habían emitido declaraciones públicas sobre las afirmaciones realizadas por Adrián Peachy.

Tampoco se conoce la existencia de una demanda judicial presentada contra el creador de contenido.

El caso ha generado un amplio debate en redes sociales sobre los límites entre la crítica pública, la libertad de expresión y el derecho a proteger la reputación personal.