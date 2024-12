Café Tacvba celebra su 35 aniversario con la “Chilanga banda”

Rubén Albarrán de la banda mexicana Café Tacvba se proyecta en una pantalla gigante durante el concierto del 35 aniversario de la banda, en el Estadio GNP, en la Ciudad de México, el jueves 5 de diciembre de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.