Bernard Arnault, el padrino de los Juegos Olímpicos de París

Trajes diseñados por la marca de lujo francesa LVMH para ser usados por los voluntarios en las ceremonias de medallas en París 2024 se exhiben dentro del Pabellón LVMH, que muestra creaciones de LVMH relacionadas con los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, el lunes 22 de julio de 2024, en París. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un baúl diseñado para resguardar una antorcha de París 2024 se exhibe dentro del Pabellón LVMH, que muestra creaciones de la marca de lujo francesa relacionadas con los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, el lunes 22 de julio de 2024, en París. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Trajes Dior Bar con los colores de la bandera francesa se exhiben dentro del Pabellón LVMH, que muestra creaciones de la marca de lujo relacionadas con los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, el lunes 22 de julio de 2024, en París. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un traje Berluti que usarán los atletas franceses durante la ceremonia de inauguración se exhibe dentro del Pabellón LVMH, que muestra creaciones de la marca de lujo francesa relacionadas con los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, el lunes 22 de julio de 2024, en París. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El director ejecutivo del conglomerado de lujo LVMH, Bernard Arnault, izquierda, y el presidente francés, Emmanuel Macron, llegan a la Fundación Louis Vuitton para visitar la exposición 'La colección Morozov, iconos del arte moderno' en París, el martes 21 de septiembre de 2021. Un importante papel de patrocinio destinado para pulir la imagen de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 y de la capital francesa, es un nuevo capítulo en la especialidad de LVMH de vender exclusividad a gran escala bajo su presidente y director ejecutivo, Arnault. (Yoan Valat/Pool Photo via AP, archivo)

ARCHIVO - El director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, presenta los resultados del grupo en 2019 durante una conferencia de prensa el 28 de enero de 2020 en París. Un importante papel de patrocinio destinado a pulir la imagen de los Juegos Olímpicos de verano de París 2024 y de la capital francesa, es un nuevo capítulo en la especialidad de LVMH de vender exclusividad a gran escala bajo su presidente y director ejecutivo, Arnault. (Foto AP/Thibault Camus, File) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, escucha en la conferencia tecnológica global Viva Technology en el Palacio del Elíseo en París, el martes 21 de febrero de 2017. Un importante papel de patrocinio destinado a pulir la imagen de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 y la capital francesa, es un nuevo capítulo en la especialidad de LVMH de vender exclusividad a gran escala bajo su presidente y director ejecutivo, Arnault. (Foto AP/Michel Euler, Pool, archivo)

El presidente del COI, Thomas Bach, al centro, el presidente francés, Emmanuel Macron, al centro izquierda, su esposa Brigitte Macron, a la izquierda, y el director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, a la derecha, sentados, durante la ceremonia de apertura de la sesión del COI en la Fundación Louis Vuitton antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 el 22 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, y su esposa Helene Mercier llegan a una cena de estado en honor del rey Carlos III de Gran Bretaña en el Palacio de Versalles, al oeste de París, el 20 de septiembre de 2023. Un importante papel de patrocinio destinado a pulir la imagen de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 y la capital francesa, es un nuevo capítulo en la especialidad de LVMH de vender exclusividad a gran escala bajo su presidente y director ejecutivo, Arnault. (Foto AP/Christophe Ena, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El edificio de la Fundación Louis Vuitton diseñado por el arquitecto estadounidense Frank Gehry se muestra antes de la presentación de la colección de moda prêt-à-porter Primavera/Verano 2015 de Louis Vuitton en París, el 1 de octubre de 2014. Un importante papel de patrocinio destinado a pulir el Imagen de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 y de la capital francesa, es un nuevo capítulo en la especialidad de LVMH de vender exclusividad a gran escala bajo la dirección de su presidente y director ejecutivo, Bernard Arnault. (Foto AP/Francois Mori, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jisoo, de izquierda a derecha, Delphine Arnault y Jennifer Lopez asisten a la colección Dior Haute Couture Otoño-Invierno 2024-2025 presentada el 24 de junio de 2024 en París. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision

Antoine Arnault y Natalia Vodianova posan a su llegada al evento Vogue World el domingo 23 de junio de 2024 en París. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) 2024 Invision