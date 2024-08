Artistas de videojuegos de Hollywood en huelga protestan por protecciones de la IA

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El logotipo y las siglas del sindicato SAG-AFTRA en el costado de la sede en Los Ángeles el viernes 10 de noviembre de 2023. Los artistas de videojuegos de Hollywood votaron a favor de ir a la huelga el jueves 25 de julio de 2024, lo que llevó a parte de la industria del entretenimiento a otro paro laboral. después de que las negociaciones para un nuevo contrato con los principales estudios de juegos fracasaran debido a las protecciones de la inteligencia artificial. (Foto AP/Richard Vogel, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El sindicato había estado en charlas con un grupo de negociación de la industria formado por las empresas de videojuegos firmantes. Esas compañías son Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. y WB Games Inc.

La industria mundial de los videojuegos generó casi 184.000 millones de dólares en ingresos en 2023, según el pronosticador del mercado de juegos Newzoo, y se prevé que los ingresos alcancen los 207.000 millones de dólares en 2026.

“Estamos en la mesa porque queremos incluir a los artistas representados por SAG-AFTRA en nuestras producciones, y continuaremos trabajando para resolver el último problema pendiente en estas negociaciones”, dijo Cooling. “Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo con el sindicato que ponga fin a esta huelga”.

FUENTE: Associated Press