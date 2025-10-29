americateve

Emily Estefan

Arrestan a la pareja de Emily Estefan, hija de Gloria Estefan, por presunta violencia doméstica en Miami

Arrestan a Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan, por presunta violencia doméstica en Miami. Detalles del incidente, cargos y situación legal de la hija de Gloria Estefan

Por Redacción América Noticias Miami
La artista Gemeny Hernández fue detenida bajo cargos de robo con violencia y agresión menor tras un altercado con la hija de Gloria y Emilio Estefan.

La policía de Miami arrestó a la artista cubanoestadounidense Gemeny Hernández, pareja sentimental de Emily Estefan, por un presunto caso de violencia doméstica ocurrido el pasado martes en Florida.

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE, Hernández, de 31 años, enfrenta cargos de robo con violencia y agresión menor tras una supuesta confrontación física con la hija de Gloria y Emilio Estefan.

Embed - Emily hija de Gloria y Emilio Estefan desfigurada por su propia novia

Detalles del incidente

De acuerdo con el informe policial, la víctima —identificada en la declaración como pareja doméstica de Hernández— relató que la acusada le arrebató el teléfono móvil y la golpeó con él durante una discusión.

“El forcejeo dejó lesiones leves, incluyendo una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el cuello”, indica el reporte.

La víctima logró recuperar su teléfono y llamó al 911 para denunciar el hecho.

Posteriormente, Hernández fue arrestada y trasladada al centro penitenciario Turner Guilford Knight Correctional Center, donde pagó una fianza de 3,000 dólares para recuperar su libertad.

Screenshot 2025-10-29 at 7.52.22PM

Declaraciones y proceso judicial

Durante su interrogatorio, Gemeny Hernández negó haber arrebatado directamente el teléfono a Emily Estefan, aunque admitió haber participado en el altercado físico, según el informe de la Oficina de Investigaciones de Robos de Miami-Dade.

El caso se mantiene bajo investigación y aún no se ha fijado fecha para la primera audiencia judicial.

Relación pública y proyectos conjuntos

Emily Estefan, de 29 años, y Hernández mantienen una relación desde hace aproximadamente ocho años.

Ambas se han mostrado abiertamente como pareja en redes sociales y medios de comunicación, promoviendo la diversidad y la inclusión dentro del ámbito artístico.

También fueron presentadoras del pódcast musical “In Our Own World”, donde abordaban temas de identidad, cultura y comunidad LGBTQ+.

El programa, sin embargo, dejó de emitir nuevos episodios desde abril de 2025, sin explicaciones públicas.

