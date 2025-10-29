Arrestan a la pareja de Emily Estefan, hija de Gloria Estefan, por presunta violencia doméstica en Miami

La artista Gemeny Hernández fue detenida bajo cargos de robo con violencia y agresión menor tras un altercado con la hija de Gloria y Emilio Estefan .

La policía de Miami arrestó a la artista cubanoestadounidense Gemeny Hernández , pareja sentimental de Emily Estefan , por un presunto caso de violencia doméstica ocurrido el pasado martes en Florida.

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE, Hernández, de 31 años, enfrenta cargos de robo con violencia y agresión menor tras una supuesta confrontación física con la hija de Gloria y Emilio Estefan .

De acuerdo con el informe policial, la víctima —identificada en la declaración como pareja doméstica de Hernández— relató que la acusada le arrebató el teléfono móvil y la golpeó con él durante una discusión.

“El forcejeo dejó lesiones leves, incluyendo una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el cuello”, indica el reporte.

La víctima logró recuperar su teléfono y llamó al 911 para denunciar el hecho.

Posteriormente, Hernández fue arrestada y trasladada al centro penitenciario Turner Guilford Knight Correctional Center, donde pagó una fianza de 3,000 dólares para recuperar su libertad.

Declaraciones y proceso judicial

Durante su interrogatorio, Gemeny Hernández negó haber arrebatado directamente el teléfono a Emily Estefan, aunque admitió haber participado en el altercado físico, según el informe de la Oficina de Investigaciones de Robos de Miami-Dade.

El caso se mantiene bajo investigación y aún no se ha fijado fecha para la primera audiencia judicial.

Relación pública y proyectos conjuntos

Emily Estefan, de 29 años, y Hernández mantienen una relación desde hace aproximadamente ocho años.

Ambas se han mostrado abiertamente como pareja en redes sociales y medios de comunicación, promoviendo la diversidad y la inclusión dentro del ámbito artístico.

También fueron presentadoras del pódcast musical “In Our Own World”, donde abordaban temas de identidad, cultura y comunidad LGBTQ+.

El programa, sin embargo, dejó de emitir nuevos episodios desde abril de 2025, sin explicaciones públicas.