Emily Estefan

Emily Estefan sorprende en audiencia judicial tras el arresto de su pareja: "No quiero ninguna orden en su contra"

Emily Estefan sorprende en audiencia al defender a su pareja, Gemeny Hernández, detenida por violencia doméstica en Miami. Pidió no imponer orden judicial.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Emily Estefan

La hija de Gloria y Emilio Estefan defendió a su novia, Gemeny Hernández, durante una audiencia en Miami, tras su detención por presunta agresión y robo con violencia.

La cantante y productora Emily Estefan protagonizó un emotivo momento durante la audiencia de su pareja, Gemeny Hernández, detenida en Miami por presunta violencia doméstica.

A través de una videollamada ante la jueza Mindy S. Glazer, la hija menor de Gloria y Emilio Estefan pidió que no se impusieran medidas judiciales contra su pareja.

“No quería que fuera a la cárcel. Le rogué a los detectives y a los oficiales que no se la llevaran”, expresó Emily con serenidad.

“Lo entiendo perfectamente y sé que estaban haciendo su trabajo, pero no tengo miedo y no quiero ninguna orden en su contra”, agregó ante la jueza.

Emily

Una audiencia que se volvió viral

El video del intercambio, transmitido por Telemundo 51 Miami, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Miles de usuarios destacaron la empatía y calma de Emily en medio de una situación tensa, mientras otros criticaron su decisión de defender a su pareja tras el incidente.

La joven artista, de 29 años, mantuvo en todo momento una actitud conciliadora, buscando evitar mayores consecuencias legales para Hernández.

Los detalles del arresto de Gemeny Hernández

Según el informe policial del condado Miami-Dade, Gemeny Hernández, de 31 años, fue arrestada el 28 de octubre tras un altercado en la vivienda que compartía con Emily.

El reporte indica que Hernández habría arrebatado el teléfono móvil de las manos de su pareja y la habría golpeado con él, causándole una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el cuello.

La víctima logró recuperar el dispositivo y llamó al 911 para solicitar ayuda.

Hernández fue detenida y enfrenta tres cargos: dos por robo con fuerza (delitos graves) y uno por agresión menor.

La jueza Glazer impuso una orden temporal de alejamiento y fijó una fianza de 3.000 dólares, mientras continúa la investigación judicial.

Una relación de casi nueve años

Emily Estefan y Gemeny Hernández mantienen una relación desde hace casi una década, y se han mostrado públicamente unidas tanto en lo personal como en lo profesional.

Ambas condujeron el pódcast “In Our Own World”, enfocado en música, identidad y diversidad.

El programa dejó de emitir nuevos episodios desde abril, sin explicación oficial.

Hasta el momento, Gloria y Emilio Estefan no han hecho declaraciones sobre el caso, aunque fuentes cercanas a la familia indicaron que atraviesan el momento con discreción y apoyo mutuo.

Empatía y serenidad ante la crisis

Con su actitud y sus palabras ante la jueza, Emily Estefan mostró un enfoque empático, intentando mantener la calma y evitar el conflicto, incluso en medio de un momento profundamente personal y mediático.

Deja tu comentario

