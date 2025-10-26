¡Se terminó! Samantha Hernández confirma su separación de L Kimii tras semanas de rumores

La influencer cubana Samantha Hernández rompió el silencio y confirmó a través de Instagram el fin de su relación con L Kimii. Pidió respeto por su privacidad y agradeció el apoyo de sus seguidores.

Después de varios días de rumores y especulaciones en redes sociales , la creadora de contenido Samantha Hernández confirmó este fin de semana su separación del influencer L Kimii , poniendo fin a una relación que había conquistado a miles de seguidores.

La noticia fue compartida a través de sus historias de Instagram , donde la influencer respondió directamente a un fan que le preguntó si seguía en pareja.

“Quiero comunicarles, desde el respeto y la sinceridad, que sí. Comparto esto porque siento que me debo a ustedes y valoro el interés y el cariño con el que muchas veces me acompañan”, escribió Hernández.

“Prefiero no profundizar más en el tema”

En el mismo mensaje, Samantha pidió comprensión y respeto por su decisión de mantener los detalles en el ámbito privado.

“Prefiero no profundizar más en el tema, ya que forma parte de mi vida personal y deseo mantenerlo en ese ámbito. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia esta decisión”, concluyó.

Samantha Hernandez KIMI

Rumores y señales de separación

Durante los últimos días, los seguidores de la pareja notaron señales de distanciamiento, ya que dejaron de seguirse en Instagram y dejaron de aparecer juntos en publicaciones y transmisiones en vivo.

Estas acciones alimentaron los rumores de una ruptura que finalmente fue confirmada por Samantha.

Una historia que había enamorado a sus fans

Samantha Hernández y L Kimii habían hecho pública su relación hace poco más de un mes, ganándose el cariño del público por su química y complicidad en redes sociales.

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones adicionales, todo indica que ambos han decidido seguir caminos separados, priorizando el respeto y la discreción.