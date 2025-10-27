"Soy gay": Raúl González rompe el silencio: "Ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres"

El copresentador de ‘Despierta América’ se sincera sobre su vida personal y los años de silencio que marcaron su historia, previo al lanzamiento de su libro autobiográfico ‘La verdad muere de pie’.

Raúl González rompe el silencio: “Ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres”

En una conversación íntima con la periodista Mandy Fridmann , el presentador venezolano Raúl González , conocido por su trabajo en el programa matutino Despierta América (Univision), habló por primera vez abiertamente sobre su orientación sexual y los años en los que ocultó una parte esencial de su identidad.

“Llega un momento en que dices: ‘Ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres, ya basta de tener una máscara, ya basta de cargar con culpas del pasado’”, expresó emocionado.

El conductor reveló que su confesión forma parte del contenido de su nuevo libro autobiográfico, La verdad muere de pie, donde comparte episodios personales de dolor, autoconocimiento y perdón.

“Soy gay”: el momento más difícil de su vida

Visiblemente conmovido, Raúl González reconoció que durante años vivió con miedo al juicio social y religioso.

“Todo el mundo te juzga, te condenan en nombre de Dios. Yo lo que quiero es estar tranquilo. Ya se abrió la puerta, vendrán comentarios, pero estoy en paz”, confesó.

El presentador también recordó que su padre le pidió mantener su orientación en secreto hasta después de su muerte.

“Cuando mi papá se entera, me hace prometer que esto no se sepa hasta que él muera. Por el amor y respeto que le tuve, se lo prometí, porque entendí su vergüenza”, explicó.

Entre el miedo, el perdón y la aceptación

Raúl contó que su historia familiar pasó por etapas de negación y reconciliación, y quiso compartir su experiencia para promover la empatía y el perdón.

“Primero hubo negación de parte de él, pero luego vino un proceso de amor tan hermoso… Ese es el otro mensaje que quiero dar: el perdón y la importancia de sanar”, señaló.

El conductor agregó que desde los 17 años ha estado en terapia para poder entender y aceptar su identidad.

“Sacrifiqué mi felicidad, pero él se fue en paz”

Durante la entrevista, González reconoció que el silencio le cobró un alto precio emocional.

“¿Te arrepientes de haber esperado?”, le preguntó Fridmann.

“Sí. Sacrifiqué mi felicidad… pero él se fue en paz”, respondió entre lágrimas.

Con esta revelación, el presentador busca inspirar a quienes viven con miedo o culpa por su orientación sexual. “Yo no he hecho nada malo. Solo he sido un ser humano que se escondió demasiado tiempo”, concluyó.

Sobre su libro La verdad muere de pie

El libro, que saldrá próximamente al mercado, recoge los episodios más difíciles de la vida del conductor, sus batallas internas, su evolución personal y el proceso de aceptarse plenamente.