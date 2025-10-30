China afirma que trabajará con EEUU para resolver problemas relacionados con TikTok

ARCHIVO – Imagen del logotipo de TikTok en Tokio, Japón, el 28 de septiembre de 2020. (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

“China trabajará con Estados Unidos para resolver adecuadamente los problemas relacionados con TikTok”, informó el Ministerio de Comercio de China después de la reunión.

No se dieron detalles sobre ningún avance hacia el fin de la incertidumbre sobre el destino de la popular plataforma de intercambio de videos en Estados Unidos.

El gobierno de Trump había señalado que, finalmente, podría haber alcanzado un acuerdo con Beijing para mantener la operación de TikTok en Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comentó el domingo en “Face the Nation” de CBS que los dos líderes “consumarán esa transacción el jueves en Corea”.

Amplias mayorías bipartidistas en el Congreso aprobaron —y el presidente Joe Biden firmó— una ley que prohibiría el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos si no encontraba un nuevo propietario en lugar de la empresa china ByteDance. La plataforma estuvo fuera de línea brevemente en enero, pero en su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla en operación mientras su gobierno intenta llegar a un acuerdo para la venta de la empresa.

Siguieron tres órdenes ejecutivas más, ya que Trump, sin una base legal clara, extendió los plazos para llegar a un acuerdo en relación con la plataforma. La segunda fue en abril, cuando las autoridades de la Casa Blanca creían estar cerca de un acuerdo para convertir TikTok en una nueva empresa de propiedad estadounidense. Eso se vino abajo cuando China se retiró después de que Trump anunciara la imposición aranceles significativamente más altos sobre los productos chinos. Los plazos de junio y septiembre pasaron mientras Trump seguía diciendo que permitiría que TikTok continuara operando en Estados Unidos de una manera que satisfaga las preocupaciones de seguridad nacional.

La orden de Trump tenía como objetivo permitir que un grupo de inversores liderado por estadounidenses comprara la aplicación a ByteDance, aunque el acuerdo también requiere la aprobación de China.

Sin embargo, el acuerdo de TikTok “no es realmente algo importante para Xi Jinping”, señaló Bonnie Glaser, directora del programa Indo-Pacífico del German Marshall Fund, durante una conferencia de prensa el martes. ”(China está) feliz de dejar que (Trump) declare que finalmente han mantenido un acuerdo. Si ese acuerdo protegerá o no los datos de los estadounidenses es una gran pregunta para el futuro”.

“Una gran incógnita para Estados Unidos, por supuesto, es si esto se apega a la ley estadounidense, ya que hubo una ley aprobada por el Congreso”, añadió.

Aproximadamente el 43% de los adultos en Estados Unidos menores de 30 años obtienen regularmente noticias de TikTok, más que de cualquier otra aplicación de redes sociales, incluidas YouTube, Facebook e Instagram, según un informe del Centro de Investigación Pew publicado en septiembre.

En una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew se encontró que cerca de un tercio de los estadounidenses dijeron que apoyaban una prohibición de TikTok, una disminución del 50% en marzo de 2023. Aproximadamente un tercio dijo que se opondría a una prohibición, y un porcentaje similar dijo que no estaba seguro.

Entre quienes dijeron que apoyaban la prohibición de la red social, aproximadamente 8 de cada 10 mencionaron preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios como un factor importante en su decisión, según el informe.

El debate sobre la seguridad se centra en el algoritmo de recomendaciones de TikTok, que ha dirigido a millones de usuarios a un flujo interminable de videos cortos. China afirma que el algoritmo debe permanecer bajo control chino por ley. Pero en una regulación estadounidense que el Congreso aprobó con apoyo bipartidista se indica que cualquier desinversión de TikTok requeriría que la plataforma cortara lazos con ByteDance.

Las autoridades estadounidenses han advertido que el algoritmo, un sistema complejo de reglas y cálculos que las plataformas utilizan para ofrecer contenido personalizado, es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, pero sus contrapartes estadounidenses no han presentado pruebas que demuestren que China haya intentado hacerlo.

El periodista de The Associated Press Fu Ting contribuyó a esta historia desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press