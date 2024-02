AP gana el premio a mejor documental en los BAFTA por “20 Days in Mariupol”

El fotógrafo de The Associated Press Evgeniy Maloletka, de izquierda a derecha, la editora y productora de Frontline de PBS Raney Aronson, el director, productor y periodista de AP Mstyslav Chernov, la editora y productora Michelle Mizner, la productora de campo y videoperiodista de AP Vasilisa Stepanenko, y el productor y vicepresidente de AP y director de producción Derl McCrudden, ganadores del premio a mejor documental por '20 Days in Mariupol', posan en la 77a entrega de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) en Londres el domingo 18 de febrero de 2024. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision

El director, productor y periodista de The Associated Press Mstyslav Chernov, ganador del premio a mejor documental por '20 Days in Mariupol', posa en la 77a entrega de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) en Londres el domingo 18 de febrero de 2024. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision

