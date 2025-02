AP Fotos: Shakira en su gira mundial Las mujeres ya no lloran

Fans de la estrella del pop colombiana Shakira reaccionan afuera del Estadio Nacional al enterarse de que canceló su concierto luego de ser hospitalizada, en Lima, Perú, el domingo 16 de febrero de 2025. (Foto AP/Martin Mejia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Shakira en el concierto de su gira mundial Las mujeres ya no lloran en el estadio Metropolitano de su ciudad natal de Barranquilla, Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Camisetas con la imagen de la cantante pop Shakira a la venta antes de su concierto en Barranquilla, su ciudad natal en Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans de Shakira duermen afuera del Estadio Metropolitano en Barranquilla, la ciudad natal de Shakira en Colombia, en espera que se abran las puertas para su concierto, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Pañuelos con imágenes de la cantante pop Shakira están a la venta antes de su concierto en su ciudad natal de Barranquilla, Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Asistentes esperan a que se abran las puertas en el Estadio Metropolitano, antes de un concierto de la estrella del pop Shakira en su ciudad natal de Barranquilla en Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP /Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans de Shakira esperan en la fila antes de su concierto en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el lunes 17 de febrero de 2025. (Foto AP/Martin Mejia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un fan de la estrella del pop colombiana Shakira reacciona afuera del Estadio Nacional al enterarse de que canceló su concierto luego de ser hospitalizada, en Lima, Perú, el domingo 16 de febrero de 2025. (Foto AP/Martin Mejia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Carol Sofía Sánchez posa con su disfraz inspirado en Shakira mientras espera en la fila a que se abran las puertas del Estadio Metropolitano, donde la estrella del pop Shakira actuará en su ciudad natal de Barranquilla en Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El publico en el concierto de la gira mundial de Shakira, Las mujeres ya no lloran, en el estadio Metropolitano de su ciudad natal de Barranquilla, Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans de Shakira hacen fila para tomarse fotos junto a su estatua en el malecón en su ciudad natal de Barranquilla, Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Tatiana Fino espera a que se abran las puertas en el Estadio Metropolitano antes de un concierto de la estrella del pop Shakira en su ciudad natal de Barranquilla en Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans de Shakira esperan a que se abran las puertas para su concierto en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la ciudad natal de la cantante en Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una admiradora de la estrella de pop colombiana Shakira posa con un afiche de la cantante afuera del Estadio Nacional un día después de que canceló su concierto luego de ser hospitalizada, en Lima, Perú, el lunes 17 de febrero de 2025. (Foto AP/Martin Mejia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved