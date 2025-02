AP Fotos: “La infiltrada” y “El 47" empatan como mejor película en los Goya

Javier Alvarino recibe el premio a mejor dirección de arte por "La Virgen Roja" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Antonio Banderas, izquierda, y Richard Gere se saludan durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Alex Lora recibe el premio a mejor cortometraje por "La gran obra" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Nestor Lopez, izquierda, y Carlos Valle Casas reciben el premio a mejor cortometraje documental por "Semillas de Kivu" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Yerai Cortes con el premio a mejor documental por "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Belén Rueda, de izquierda a derecha, Alejandro Amenabar y Javier Bardem durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Estrella Morente, izquierda, y Solea Morente durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Enrique Costa, izquierda, y Miguel Morales reciben a nombre de Jacques Audiard el premio a mejor película europea para "Emilia Pérez" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Paula Ribo durante su presentación en la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Zahara durante su presentación en la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Carolina Yuste recibe el premio a mejor actriz durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Aitana Sánchez-Gijón recibe el Goya de Honor durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Laura Weissmahr recibe el premio a mejor actriz revelación por "Salve Maria" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Alejandro Sanz durante su presentación en la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Pepe Lorente recibe el premio de mejor actor revelación por "La estrella azul" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Richard Gere, derecha, sostiene su Goya Internacional entregado por Antonio Banderas durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Richard Gere recibe el Goya Internacional durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Clara Segura recibe el premio a mejor actriz de reparto por "The 47" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

"La infiltrada" y "El 47" ganan el premio a mejor película durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Carolina Yuste recibe el premio a mejor actriz por "La infiltrada" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Eduard Fernández acepta el premio al mejor actor por "Marco" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el domingo 9 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La directora Arantxa Echevarria recibe el premio a la mejor película por "La infiltrada" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El eguipo de "El 47" celebra tras ganar el premio a mejor película durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Antonio Banderas, izquierda, y Richard Gere se dan un abrazo durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La presentadora Maribel Verdu, izquierda, y Aitana Sánchez-Gijón, galardonada con el Goya de Honor se dan un beso durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Alejandro Sanz durante su presentación en la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Alejandro Sanz, derecha, durante su presentación en la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Arantxa Ezquerro recibe el premio al mejor diseño de vestuario por "La Virgen Roja" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Eduard Grau recibe el premio a mejor cinematografía durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Las presentadoras Leonor Watling, izquierda, y Maribel Verdú durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Jorge Drexler, a nombre del director Walter Salles, recibe el premio de mejor película iberoamericana por “Ainda Estou Aqui” durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Pol Rodriguez recibe el premio a mejor dirección por "Segundo premio" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Edmon Roch, centro, recibe el premio a mejor película de animación "Mariposas Negras" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Eduard Fernández, izquierda, recibe el premio a mejor actor por "Marco" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Salva Reina recibe el premio a mejor actor de reparto por "El 47" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Antón Álvarez alias C. Tangana, de izquierda a derecha, Yerai Cortés y La Tania aceptan el premio a la mejor canción por "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Javi Frutos recibe el premio a mejor edición por "Segundo premio" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Alberto Iglesias recibe el premio a mejor música original por "The Room Next Door" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Javier Bardem durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

María Isasi, izquierda, rinde homenaje a Marisa Paredes, en la pantalla, junto al presidente de la academia de cine Fernando Méndez-Leite durante la 39a ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El equipo de "Cafune" recibe el premio a mejor cortometraje animado durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Javier Macipe recibe el premio a mejor dirección novel por "La estrella azul" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Alejandro Castillo, de izquierda a derecha, Diana Sagrista, y Eva Valino reciben el premio a mejor sonido por "Segundo premio" durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.