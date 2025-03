AP Fotos: La 25a edición del Vive Latino

El vocalista Tom Chaplin de la banda de rock británica Keane durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 16 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fans ovacionan a la banda mexicana Molotov durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La banda española Duncan Dhu durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El vocalista de la banda alemana Scorpions Klaus Meine durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El vocalista Saúl Hernández de la banda mexicana Caifanes durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Andrea Echeverri de la banda colombiana Aterciopelados durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 16 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Rudolf Schenker de la banda alemana de rock Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Fans ovacionan a la banda mexicana El Gran Silencio durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Li Saumet de Astropical durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 16 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El vocalista León Larregui de la banda mexicana de rock Zoé durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 16 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Roberto Musso de la banda uruguaya Cuarteto de Nos durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 16 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

The Guapos durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved