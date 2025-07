AP Fotos: El juicio por tráfico sexual y prostitución de Sean "Diddy" Combs

ARCHIVO - La cantante Dawn Richard y la abogada Lisa Bloom salen del tribunal federal durante el juicio por tráfico sexual de Sean "Diddy" Combs, el lunes 19 de mayo de 2025. (Foto AP/Ted Shaffrey, arhivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West, sale del tribunal federal durante el juicio de Sean "Diddy" Combs en Nueva York, el viernes 13 de junio de 2025. (Foto AP/Larry Neumeister, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La fiscal Christy Slavik ingresa a la corte durante el juicio por tráfico sexual de Sean "Diddy" Combs el lunes 19 de mayo de 2025. (Foto AP/Ted Shaffrey) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El rapero Kid Cudi, a la derecha, llega al Tribunal Federal para el juicio de Sean "Diddy" Combs, en Nueva York, el jueves 22 de mayo de 2025. (Foto AP/Richard Drew, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Quincy Brown regresa a la corte federal de Manhattan después de que Sean "Diddy" Combs fuera declarado culpable de delitos relacionados con prostitución, pero absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haber puesto a una de las figuras más famosas del hip-hop tras las rejas de por vida, el miércoles 2 de julio de 2025, en Nueva York.(Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Chance Combs, a la derecha, Quincy Brown, segundo a la derecha, y Justin Dior, segundo a la izquierda, hija e hijo de Sean "Diddy" Combs, llegan a la corte el miércoles 2 de julio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Justin Dior, hijo de Sean Combs, sale de un tribunal federal de Manhattan el martes 1 de julio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

D'Lila Combs, hija de Sean Combs, se va después del juicio de Sean "Diddy" Combs en el tribunal federal de Manhattan el martes 1 de julio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Sean Diddy Combs, centro, hace un gesto con un corazón a su familia presente mientras alguaciles lo escoltan fuera de la cárcel, el primer día del su juicio, el 12 de mayo de 2025, en Nueva York. (Elizabeth Williams via AP, archivo)

King Combs, a la derecha y Justin Dior, a la izquierda, hijos de Sean Combs, llegan a la corte el lunes 30 de junio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Marc Agnifilo, abogado defensor de Sean Combs, llega a la corte el lunes 30 de junio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Sean "Diddy" Combs llega a los Premios BET en el Microsoft Theater en Los Ángeles, el 26 de junio de 2022. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP archivo) Invision

ARCHIVO - Cassie Ventura, a la izquierda, y Sean "Diddy" Combs aparecen en la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte que celebra "China: a través del espejo" en Nueva York el 4 de mayo de 2015. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - Cassie Ventura, a la izquierda, y Sean "Diddy" Combs, llegan al estreno en Los Ángeles de "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story" en el Writers Guild Theater, el 21 de junio de 2017, en Beverly Hills, California. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP archivo) 2017 Invision

Janice Combs, a la derecha, madre de Sean "Diddy" Combs, regresa a la corte federal de Manhattan después de que su hijo fuera declarado culpable de delitos relacionados con prostitución, pero absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haber puesto a una de las figuras más célebres del hip hop tras las rejas de por vida, el miércoles 2 de julio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

En este dibujo judicial, Sean "Diddy" Combs reacciona después de ser declarado culpable de delitos relacionados con prostitución, pero absuelto de cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida, el miércoles 2 de julio de 2025, en el tribunal federal de Manhattan en Nueva York. (Elizabeth Williams via AP)

Familiares de Sean "Diddy" Combs reaccionan al salir del tribunal federal de Manhattan después de que Combs fuera declarado culpable de un delito relacionado con prostitución, pero absuelto de los cargos más graves en su juicio en Nueva York, el miércoles 2 de julio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Partidarios de Sean "Diddy" Combs reaccionan frente a la corte federal de Manhattan después de que Combs fuera declarado culpable de un delito relacionado con prostitución, pero absuelto de los cargos más graves en su juicio en Nueva York, el miércoles 2 de julio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

En esta escena del tribunal, Sean "Diddy" Combs, a la derecha, dirige a su familia en una oración antes de que se leyera el veredicto, que lo condenó por delitos relacionados con prostitución pero lo absolvió de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, el miércoles 2 de julio de 2025, en el tribunal federal de Manhattan en Nueva York. (Elizabeth Williams via AP)

Justin Dior regresa a la corte federal de Manhattan después de que Sean "Diddy" Combs fuera declarado culpable de delitos relacionados con prostitución, pero absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haber puesto a una de las figuras más famosas del hip-hop tras las rejas de por vida, el miércoles 2 de julio de 2025, en Nueva York.(Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un partidario de Sean "Diddy" Combs reacciona afuera del tribunal federal de Manhattan después de que Combs fuera declarado culpable de un delito relacionado con prostitución, pero absuelto de los cargos más graves en su juicio en Nueva York, el miércoles 2 de julio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

En este sketch judicial, Sean "Diddy" Combs reacciona después de ser declarado culpable de delitos relacionados con prostitución, pero absuelto de cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida, el miércoles 2 de julio de 2025, en el tribunal federal de Manhattan en Nueva York. (Elizabeth Williams via AP)

D'lila Combs y Jessie Combs, hijas de Sean "Diddy" Combs, llegan a la corte el miércoles 2 de julio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La cantante Cassie Ventura, también conocida como Cassie, llega a la proyección de Killing Them Softly en el 65º festival internacional de cine, en Cannes, sur de Francia, el martes 22 de mayo de 2012. (Foto AP/Lionel Cironneau, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.