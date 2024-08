Aerosmith deja de hacer giras por los daños permanentes que sufre Steven Tyler en su voz

En esta imagen de archivo, Steven Tyler, de la banda Aerosmith, actúa en el inicio de su gira "Peace Out: The Farewell Tour", el 2 de septiembre de2023, en el Wells Fargo Center en Filadelfia. (Foto de Amy Harris/Invision/AP, archivo) 2023 Invision

El icónico grupo, responsable de éxitos como “Love in an Elevator” y “Livin’ on the Edge”, hizo público un comunicado el viernes en el que anunció la cancelación del resto de los conciertos de su gira y ofreció nueva información sobre la voz de su cantante.