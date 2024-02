Adaptación de "Naked Gun", protagonizada por Liam Neeson, se estrenará en 2025

El actor Liam Neeson llega al estreno de la película "Hunt For The Wilderpeople", en Londres. (Foto by Vianney Le Caer/Invision/AP, Archivo) Invision

Las películas “Naked Gun”, adaptación de la serie de televisión “Police Squad!”, fueron grandes éxitos de la comedia de pastelazo. Se estrenaron en un periodo de seis años: “The Naked Gun: From the Files of Police Squad” (1988), “The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear” (1991) y “Naked Gun 33 1/3: The Final Insult” (1994).