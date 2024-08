Acusan a mujer por intento de estafa para venta de Graceland

Keough presentó una demanda alegando fraude, y un juez detuvo la subasta propuesta con una orden judicial. Naussany Investments and Private Lending dijo que Lisa Marie Presley había utilizado Graceland como garantía para el préstamo, según el aviso de venta de ejecución hipotecaria. La demanda de Keough alegaba que Naussany presentó documentos fraudulentos sobre el préstamo en septiembre de 2023 y que Lisa Maria Presley nunca pidió dinero prestado a Naussany.

Kimberly Philbrick, la notaria cuyo nombre figura en los documentos de Naussany, indicó que nunca conoció a Lisa Marie Presley ni certificó ningún documento para ella, según la demanda de la herencia. Jenkins, el juez, dijo que la declaración jurada de la notaria pone en duda “la autenticidad de la firma”.

Un juez detuvo en mayo la venta por ejecución hipotecaria de la querida atracción turística de Memphis, diciendo que los herederos de Elvis Presley podrían tener éxito al argumentar que el intento de una empresa de subastar Graceland fue fraudulento.

La oficina del fiscal general de Tennessee había investigado el caso de Graceland, luego confirmó en junio que entregó el caso a las autoridades federales.

Un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press después de que el juez detuvo la venta señalaba que Naussany no procedería porque un documento clave en el caso y el préstamo fueron registrados y obtenidos en un estado diferente, lo que significa que “la acción legal tendría que ser presentada en varios estados”. La declaración, enviada desde una dirección de correo electrónico que figura en los documentos judiciales, no especificó el otro estado.

Un correo electrónico enviado el 25 de mayo a AP desde la misma dirección decía en español que el intento de venta por ejecución hipotecaria fue realizado por una red de estafadores nigerianos que tiene como objetivo a personas ancianas y muertas en Estados Unidos y utiliza Internet para robar dinero.

Mattise reportó desde Nashville, Tennessee.

FUENTE: Associated Press