Abuela de hija de Chocolate MC lanza fuertes acusaciones: perdieron la custodia de la niña porque consumían cocaína 

Luego de que el reguetonero hiciera algunas directas, escribió en sus redes: “Me tiene secuestrada a mi hija hace más de un año, ustedes son mis mayores testigos como yo fui con esa familia y con Daine lo vieron en mis redes y en las de ellas yo merezco ver a mi hija, mi hija todos los días pregunta por mí, me extraña mucho, me dijo hace unos días y lo tengo grabado que me ama mucho y se quiere ir de esa casa para mi casa, así me dijo pobrecita”, expresó el repartero, afirmando que estaba muy triste con la situación.