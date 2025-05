Abren investigación penal contra Smokey Robinson por acusaciones de violación y agresión sexual

John Harris y Herbert Hayden, los abogados de las mujeres, dijeron estar complacidos de saber que la policía está investigando las acusaciones.

"Nuestras clientes tienen la intención de cooperar plenamente con la investigación en curso de la policía de Los Ángeles en la búsqueda de justicia para ellas mismas y para otras que puedan haber sido agredidos por él de manera similar", señalaron los abogados.

La investigación está en sus primeras etapas, indicó la policía en su comunicado. No se proporcionarán más detalles, agregó.

El abogado de Robinson declaró la semana pasada que las acusaciones "desafían la credibilidad" y están llenas de contradicciones.

Las cuatro mujeres, cuyos nombres no han sido dados a conocer, alegan que Smokey Robinson se esperaba hasta estar solo con ellas en su casa de Los Ángeles y luego las agredía sexualmente y las violaba. Una mujer dijo que trabajó para Robinson desde 2012 hasta 2024 y fue agredida al menos 20 veces. Otra declaró que laboró para él desde 2014 hasta 2020 y fue agredida al menos 23 veces.

Harris llamó a Robinson un "violador en serie y enfermo" que debe ser detenido.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa el 6 de mayo si las mujeres habían hablado con la policía, Hayden respondió que no, pero sintieron que las acusaciones merecían la intervención policial.

Todas las acusadoras indicaron que finalmente renunciaron debido a las agresiones. Y todas dijeron que temían denunciar ante las autoridades por miedo a sufrir represalias, escarnio público y posibles consecuencias en su estatus migratorio.

Robinson produjo una serie de éxitos en su calidad de pieza central de la máquina de Motown Records, con su grupo The Miracles y en solitario, con canciones como "Tears of a Clown" y "The Tracks of My Tears". También escribió y coescribió canciones para otros artistas de Motown, incluida "My Girl" de The Temptations.

Es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll y del Salón de la Fama de los Compositores.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press