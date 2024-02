“20.000 especies de abejas” y “La sociedad de la nieve” se enfrentarán en los Goya

ARCHIVO- El productor Eduardo Villanueva, centro, recibe el Goya a la mejor película por "As Bestas" en la 37a ceremonia de los Premios Goya en Sevilla, España, el domingo 12 de febrero de 2023. Los Premios Goya se entregarán el sábado 10 de febrero de 2024 con “20.000 especies de abejas” y “La sociedad de la nieve” como las principales nominadas para la 38a edición de los Premios de la Academia de Cine de España. (Foto AP/Jose Breton, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved