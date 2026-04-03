Empleadores de EEUU sorprenden con 178,000 nuevos puestos; el desempleo baja a 4,3%

Un aviso de contratación de empleados al lado del camino en Garland, Texas, el lunes 23 de marzo de 2026. (AP Foto/LM Otero) AP

El Departamento de Trabajo informó el viernes que la contratación dio un giro respecto a la pérdida de 133.000 empleos en febrero. El aumento del empleo fue aproximadamente tres veces mayor a lo que habían pronosticado los economistas. Pero la incertidumbre en torno a la guerra con Irán y su impacto en los precios de la energía nublan las perspectivas del mercado laboral.

La tasa de desempleo bajó con respecto al 4,4% de febrero. Esto se debe, en parte, a que la fuerza laboral —quienes trabajan y quienes buscan trabajo— se redujo en 396.000 en marzo, por lo que menos personas competían por empleos. De hecho, el porcentaje de personas en la fuerza laboral cayó a 61,9% el mes pasado, el nivel más bajo desde noviembre de 2021.

Las empresas de atención médica añadieron 76.400 empleos el mes pasado, impulsadas por el regreso al trabajo de 31.000 empleados de Kaiser Permanente tras el fin de una huelga en febrero. Las fábricas sumaron 15.000 empleos el mes anterior, pero aun así han perdido puestos de trabajo en 14 de los últimos 16 meses. Las empresas de construcción agregaron 26.000 empleos, probablemente en parte por el clima más cálido del mes pasado.

Los salarios promedio por hora subieron 0,2% respecto a febrero. En comparación con marzo de 2025, aumentaron 3,5%, el menor incremento desde mayo de 2021 y coherente con el objetivo de inflación anual del 2% de la Reserva Federal.

El mercado laboral de Estados Unidos ha estado en un bache durante el último año. La mayoría de los economistas sostiene que el impacto de la guerra y del aumento en los precios de la energía probablemente no se reflejó por completo en las cifras de empleo de marzo.

“Los datos son en su mayoría retrospectivos y probablemente no incorporan ningún impacto del reciente aumento de los precios de la energía, ni otros riesgos relacionados con la guerra en Irán”, escribió en un comentario Thomas Simons, economista en jefe para Estados Unidos de la firma de inversión Jefferies.

Diane Swonk, economista en jefe de la firma contable KPMG, señaló que la economía está impulsada por los grandes reembolsos de impuestos posibilitados por los recortes tributarios de 2025 del presidente Donald Trump. “Pero ahora, los aumentos en el costo de la energía se los están comiendo”, manifestó.

El año pasado, los empleadores añadieron un promedio de apenas 9.700 empleos al mes, la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002. Las empresas se han mostrado reacias a incorporar nuevos trabajadores, en parte por la incertidumbre derivada de los aranceles de Trump a las importaciones y de su endurecimiento contra la inmigración. Un indicador publicado el lunes por el Departamento de Trabajo mostró la contratación más débil desde abril de 2020, en pleno confinamiento por COVID-19.

Pero las empresas también han sido reacias a despedir a sus empleados actuales, creando lo que los economistas describen como un escenario de “no contratar, no despedir” que deja a los solicitantes jóvenes fuera del mercado laboral. Al mismo tiempo, crecen las preocupaciones de que la inteligencia artificial esté ocupando empleos de nivel inicial.

Los nuevos empleos se concentran fuertemente en la atención médica y la asistencia social (que incluye guarderías y centros de rehabilitación vocacional). Esa categoría combinada representó más de la mitad de los puestos creados el mes pasado. La tendencia refleja el envejecimiento de la población estadounidense. Un Japón cada vez más envejecido vio lo mismo a comienzos de la década de 2010, escribió el economista de Vanguard Adam Schickling en un comentario previo al informe de empleo del viernes.

“El repunte de las nóminas no agrícolas en marzo, que fue mayor de lo esperado, refleja principalmente una reversión de los efectos de la huelga y del clima que pesaron sobre la contratación en febrero, más que una señal de que el mercado laboral esté ganando impulso rápidamente”, afirmó Stephen Brown, economista jefe para Norteamérica de Capital Economics. Al citar el aumento en los precios del petróleo, advirtió sobre el riesgo de que “el golpe al poder adquisitivo de los consumidores pese sobre la demanda y, por lo tanto, sobre la contratación en el corto plazo”.

Es probable que la contratación inesperadamente fuerte de marzo alivie la presión sobre los responsables de política de la Fed para recortar de inmediato las tasas de interés con el fin de apoyar al mercado laboral, dándoles tiempo para evaluar el impacto del aumento de los precios de la energía en la inflación general.

Es probable que las preocupaciones por las consecuencias de la guerra limiten las ganancias de empleo durante un tiempo. “Es la naturaleza de las incertidumbres”, dijo Olu Sonola, jefe de investigación para Estados Unidos de Fitch Ratings. “Las empresas suelen responder conteniéndose” en las decisiones de contratación.

Mucho dependerá de cuánto dure el conflicto y de qué ocurra con los precios del petróleo. El precio del crudo estadounidense de referencia cerró el jueves apenas por debajo de 112 dólares por barril. “Si eso aumenta a 140 dólares el próximo mes”, dijo Sonola, “solo Dios sabe qué va a pasar”.

Mai Truong es la fundadora de Bo & Mei, que fabrica juegos y rompecabezas diseñados para celebrar la herencia asiática. Actualmente se prepara para la temporada de compras navideñas de este año y evalúa sus planes de contratación, pero enfrenta muchas incógnitas.

La empresa, con sede en Brooklyn, Nueva York, que registró ventas por menos de 500.000 dólares el año pasado, tuvo que pagar decenas de miles de dólares en aranceles en 2025. Truong no está segura de cuál será su factura arancelaria este año ni de si podrá obtener un reembolso después de que la Corte Suprema anuló algunos de los aranceles de Trump. La guerra con Irán también genera costos imprevistos, como mayores gastos de envío.

Truong es la única empleada de tiempo completo de su empresa. Pero por lo general contrata a un par de empleados, que trabajan en operaciones, marketing y otras áreas, para ayudar en los meses previos a Navidad.

“Hace que todo parezca muy incierto”, comentó. “Por otro lado, hay tan poco que puedas hacer con la volatilidad. Solo tienes que mantener el rumbo y, en cierto modo, lidiar con las variables a medida que se vuelven más claras”.

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Anne D’Innocenzio informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP