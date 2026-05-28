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MINFAR

MINFAR difunde video de tropas élite y lanza advertencia en medio de la creciente tensión con EEUU

El MINFAR publicó imágenes de tropas especiales y advirtió que responderá militarmente si Cuba enfrenta una agresión externa

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Minfar cuba

Las Fuerzas Armadas cubanas exhiben unidades especiales en plena escalada con Washington

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) publicó este jueves un video de 36 segundos mostrando tropas de élite durante ejercicios tácticos, acompañado por un mensaje que ha generado atención en medio del actual clima de tensión entre La Habana y Washington.

"La guerra no se debe provocar, pero la haremos si el enemigo la impone", afirmó el organismo militar en la publicación difundida a través de sus redes sociales oficiales.

El material audiovisual muestra francotiradores, posiciones defensivas, armamento pesado y maniobras tácticas realizadas en entornos selváticos y rurales.

Embed - El MINFAR publicó VIDEO con tropas en medio de tensión con EEUU

Las Avispas Negras vuelven a protagonizar la propaganda militar

Las imágenes parecen corresponder a integrantes de las llamadas Avispas Negras, nombre con el que se conoce a la Brigada Móvil de Tropas Especiales (BMTE), considerada la principal unidad de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Durante el video se observan:

Francotiradores equipados con fusiles de largo alcance

Soldados con ametralladoras PKM

Lanzagranadas RPG-7

Posiciones defensivas fortificadas

Maniobras tácticas de combate

La BMTE fue creada en 1986 y es una de las unidades militares más conocidas dentro de la estructura defensiva cubana.

La campaña militar del régimen se intensifica en redes sociales

La publicación forma parte de una serie de mensajes difundidos por el MINFAR desde inicios de 2026, declarado oficialmente como el "Año de Preparación para la Defensa".

Durante las últimas semanas, el organismo ha incrementado la difusión de contenidos militares con mensajes dirigidos a reforzar la narrativa de resistencia frente a posibles amenazas externas.

Entre las publicaciones recientes destacan:

"Para Cuba no hay alternativa, victoria o muerte"

"La orden de alto el fuego no será dada jamás"

Videos de entrenamiento militar y maniobras aéreas

Ejercicios tácticos con tropas especiales

El video aparece mientras aumentan las presiones de Washington

La difusión del material coincide con un período de fuertes tensiones entre Estados Unidos y Cuba.

En las últimas semanas se han acumulado diversos acontecimientos:

Nuevas sanciones económicas contra funcionarios cubanos

Medidas dirigidas contra GAESA

Acusaciones federales contra Raúl Castro

Incremento de operaciones de vigilancia en el Caribe

Debates en Washington sobre escenarios futuros para Cuba

La publicación del MINFAR ocurre además después de reportes periodísticos que apuntan a un aumento de la presencia militar estadounidense en la región.

La Habana apuesta por la movilización y el discurso de resistencia

Mientras Washington mantiene la presión económica y diplomática, el régimen cubano continúa reforzando su discurso de defensa nacional y movilización popular.

La estrategia busca proyectar capacidad de respuesta militar y cohesión interna en un momento marcado por la crisis económica, los apagones y el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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