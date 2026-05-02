El sueño de Wrexham de llegar a la Liga Premier está en pausa tras no avanzar al repechaje

Josh Windass del Wrexham reacciona al final del encuentro ante el Middlesbrough en la Championship inglesa el sábado 2 de mayo del 2026. (Cody Froggatt/PA via AP) AP

El club galés, propiedad de las celebridades de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac, no alcanzó el repechaje de la Championship, la segunda división inglesa, tras empatar el sábado 2-2 con Middlesbrough en una dramática última jornada de la temporada regular.

Eso permitió que Hull superara al Wrexham y se colocara sexto —el cuarto y último puesto de acceso a los playoffs— gracias a una victoria 2-1 sobre Norwich en un partido disputado al mismo tiempo. El gol del triunfo para Hull, obra de Oli McBurnie a los 67 minuto, pareció que vino desde una posición adelantada, pero no hay revisiones de video en la English Football League.

Así se pone fin a la racha sin precedentes del Wrexham de tres ascensos consecutivos bajo sus famosos propietarios —una seguidilla que comenzó al salir de la quinta división en la temporada 2022-23 y que ha quedado documentada en la serie “Welcome to Wrexham”, ganadora de un Emmy y de enorme popularidad a nivel mundial.

En otros resultados, Ipswich vuelve inmediatamente a la primera división al quedar en el segundo puesto de ascenso automático, por detrás del campeón Coventry al vencer 3-0 a Queens Park Rangers.

Ipswich es propiedad del grupo de inversión de Estados Unidos Gamechanger 20 Limited y cuenta con la estrella del pop Ed Sheeran como accionista minoritario.

Junto a Hull en los playoffs, que comienzan la próxima semana y se disputan a doble partido, estarán Millwall, Southampton y Middlesbrough.

Millwall enfrentará a Hull, y Southampton se medirá con Middlesbrough.

Mejor clasificación histórica del Wrexham

Pese a la decepción del último día, fue una campaña memorable para el Wrexham en su primera año en la segunda división desde la década de 1980.

El séptimo puesto representó la mejor clasificación del club en sus 162 años de historia, superando el 15.º lugar en la segunda división en la temporada 1978-79.

Aun así, el dolor a corto plazo será intenso, y los jugadores del Wrexham se sentaron en el césped y se mostraron desconsolados tras el pitazo final —aunque el partido Hull-Norwich todavía no había terminado.

El Wrexham comenzó el día en el sexto puesto, por delante de Hull por diferencia de goles, y recibió un gol en el cuarto minuto ante Middlesbrough, para luego anotar por medio de Josh Windass y Sam Smith y ponerse 2-1 arriba en el marcador a los 41 minutos.

Middlesbrough respondió de inmediato con el empate al 43, pero el Wrexham terminó siendo el equipo más fuerte, desperdiciando una serie de grandes ocasiones en el tramo final para marcar el gol de la victoria que le habría asegurado un lugar en los playoffs por diferencia de goles.

Al final, el Wrexham terminó dos puntos por detrás de Hull.

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FUENTE: AP