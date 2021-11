El Social TV Show con Sánchez Grass cumple dos años en pantalla

En diálogo con DIARIO LAS AMÉRICAS, admitió que en estos dos años “la travesía ha sido maravillosa. Es un niño que ha ido creciendo y estoy feliz con los resultados. Primero, estamos celebrando el segundo aniversario porque cuando llegamos al primer año creímos que no era justo hablar de festividad cuando la pandemia estaba tan fuerte y había tanta gente de luto. Lo que hicimos fue acompañarlos en medio de la tragedia”.

Junto a su equipo, vio “una gran oportunidad para convertirnos en expertos en trámites, en respuestas, en hablar alto y claro con la gente, y comenzamos a dedicarle tiempo a la información médica, a acompañar a la gente en el día a día para salir adelante, porque tenemos el beneficio del patrocinio de Cano Health y de todo su servicio médico de excelencia”.

Sobre el horario, indicó que era “muy difícil” y que al inicio “nadie apostaba por nosotros, todo el mundo creía que sería un fracaso absoluto”. No obstante, “comenzamos a demostrar, con audiencia, rendimiento y muchas llamadas, que no hay horarios malos, lo que hay son malos programas. Si te enfocas en ayudar a la gente, si hablas con la verdad, si eres auténtico, la gente te busca, la gente lo graba, lo comparte y está contigo sin importar el mal horario al que te confinen”.

Como añadió, “me interesa el estilo que está en la narrativa, en la calidad, en la variedad. Y exactamente ese es el espíritu del programa, por lo que yo siempre supe que tener cápsulas de DLA iba a ser algo muy bueno. Además, tengo muchos vínculos de cariño y amistad con la gente del diario. He fraguado un acercamiento con Lieter Ledesma, a quien respeto mucho como actor y profesional. He podido tener una transparencia en cuanto a compartir temas e ideas con Iliana Lavastida, la directora del periódico, una persona con quien tengo una consonancia absoluta”.

Además, “todo eso le ha dado luz a otras plataformas como Periódico Cubano, que se dedica a perseguir esas historias de cubanos en cualquier parte del mundo. Tengo pensado hacer otro tipo de acercamientos, pero todos respetando el espacio común que ya han consolidado los que están”.

Acerca de la oportunidad de contar con un programa hecho a su medida, declaró que “ha significado mucho, porque aquí le dan muy pocas oportunidades a las personas que no tienen una larga hoja de ruta en los medios. Miami es el escenario principal de la papelera de reciclaje, te botan de un lugar, te contratan de otro, y muy poca gente piensa en que hay otros muchos que necesitan también del espacio”.

Sánchez Grass llevaba varios años “produciendo programas para que otros se parasen delante de la cámara, llevaba muchos años escribiendo para otros, dictándole a gente que ni sabían lo que estaban diciendo para que repitieran frases al aire, y aunque hice prensa plana, radio, otros soportes, durante toda mi vida, desde que tengo 8 años, el que está delante de la cámara soy yo decidiendo y preparando cuáles son los contenidos. Nunca nadie escribió para mí, siempre lo hice a mi manera con independencia”.

Para él “lo importante es que la gente que te sigue sepa que no va a perder su tiempo cuando encienda el televisor a la hora indicada, que cuando te busque en YouTube, sepa que tienes una verdad para contarle, que cuando te sintoniza en la radio sepa qué es lo más importante, que la gente entienda que la competencia real no está entre los demás canales o emisoras; el público que hay que conquistar es esa persona que todavía tiene el televisor apagado. Ese es el reto, que lo enciendan para verte”.

Gracias a la transmisión por Roku TV, el programa ya tiene un alcance nacional, “tengo llamadas de todos los estados, porque donde haya comunidades hispanas, les interesan estos temas. Siempre me preocupo porque los temas no tengan que ser explicados con independencia del sector del público que lo esté viendo”.

“La productora ejecutiva Leticia Del Monte y yo tenemos una consonancia de pensamiento, de que las historias que se manejan tienen que ser universales, que lo mismo pueden funcionar en Los Ángeles, en Alaska, en Tampa o en China, donde haya gente que esté hablando nuestro idioma. Es lo que estamos intentando llevar: estilo de vida, transparencia, libertad, amor, valores universales, que es lo que a veces perdemos queriendo segmentar tanto el mercado”, subrayó el periodista.

Leticia Del Monte, que cuenta con una larga trayectoria como productora de figuras de la talla de María Celeste Arrarás, Myrka Dellanos, Lili Estefan, Alina Mayo Azze, Guillermo Benítez, entre otros, dijo que su experiencia en el programa ha sido “fabulosa”.

Como reveló, “vengo de ser productora del mejor talento que hubo en los EEUU, que se llamó Enrique Gratas, que hizo la primera revista noticiosa en español en EEUU. Creo que Sánchez es el Enrique Gratas de este tiempo, es el mejor talento que existe hoy en la televisión en español y estoy muy orgullosa de eso”.

“Ha sido un placer enorme porque desde el primer día que vi a Sánchez Grass supe identificar su gran pasión y conocimiento para las comunicaciones. Porque para mí, en la televisión lo más importante es decir la verdad y saberlo contar. Y como él lo sabe contar, es muy fácil hacer el resto”, sumó.

De ahí que se sienta “muy agradecida con Dios y la vida por trabajar con él, y porque Cano Health haya aceptado trabajar con nuestro proyecto. Cuando uno trabaja con un talento que sabe lo que quiere, que sabe lo que dice y tiene visión de futuro, las cosas se hacen más simples y placenteras”.

Por su parte, Groy Pereira, Director de Medios y Producciones Cano Health, dijo que en esa compañía de salud “sabemos lo importante que es conectarnos con nuestros pacientes y la comunidad; ellos saben que nosotros los escuchamos, de hecho, el contenido del show siempre está ajustado a los comentarios de los televidentes”.

“Constantemente recibimos llamadas a la producción del show, esto se ha convertido en un canal de comunicación directo para conocer sus necesidades, gustos, comentarios, inquietudes, preferencias. La televisión del sur de la Florida adolece de contenidos, enfoques y periodistas como Sánchez Grass, es por eso que Cano Health y CarePlus, siempre apoyan este tipo de producto audiovisual”.

Además, aprovechó para agradecer el enorme apoyo al programa de parte del doctor Marlow Hernández Cano, Bárbara Ferreiro y Mayte Ortiz, de Cano Health.

Y como los televidentes son parte esencial del show, algunos dejaron sus comentarios a través de llamadas telefónicas para sumarse a la celebración de estos dos primeros años.

María Ceballos: “Estamos muy contentos aquí en la ciudad de Tampa con su programa, por la variedad y que, principalmente, todo lo hablas muy claro, todo a su medida y en su momento. También estamos muy contentos con la expansión de la clínica de Cano Health aquí, nosotros somos miembros. Estamos orgullosos de ser cubanos y de tener una persona como tú que nos hable tan claro”.

Mery Escobar: “Cada día tu show está mejor, es increíble lo que hablas, deberías postularte para presidente. Confiamos en ti 100%. Sigue contando toda la verdad”.

Josefina Dana: “Me siento muy bendecida de tener a Sánchez Grass, a Hernández Cano y a todos ustedes. No solo le da a uno ilusión para seguir luchando, sino que todo lo que dice nos ayuda a nosotros las personas mayores. No me pierdo un día ese programa. Siempre se lo recomiendo a todos. Es un excelente ser humano, súper inteligente y culto, y todo lo que manifiesta lo hace de una forma única. Gracias por hacernos la vida tan agradable”.

René Herrera: “Creo que es el mejor programa de la televisión en la actualidad, porque dices la verdad con una claridad meridiana. También la recomendación que haces de Cano es la mejor. Como periodista y como persona eres insustituible”.

Maricela Pardo: “Eres espectacular. Es el único canal que de verdad nos sentamos a disfrutar, el único que vemos de televisión latina. Que Dios te bendiga”.