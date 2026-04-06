🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

Hialeah, Florida — Tres hombres fueron arrestados tras ser sorprendidos presuntamente cometiendo actos de exposición indecente en un parque público frecuentado por familias en la ciudad de Hialeah.

El incidente ocurrió en el parque Amelia Earhart , donde agentes encubiertos de la Oficina del Sheriff de Miami -Dade (MDSO) detectaron comportamientos inapropiados en una zona boscosa utilizada para actividades recreativas.

Se acercaron por separado a un detective encubierto

Realizaron actos de autoestimulación en el lugar

Las detenciones ocurrieron en distintos horarios durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Identificados y bajo custodia

Los arrestados fueron identificados como:

Deibi Miguel Orpesa Martínez (27)

Geriolsys Palenzuela Alcobre (49)

Dienil Camejo (61)

Todos fueron trasladados al centro correccional TGK y enfrentan cargos por exposición de órganos sexuales.

Zona bajo vigilancia

Las autoridades indicaron que el área donde ocurrieron los hechos es conocida por incidentes similares, pese a ser utilizada para:

Senderismo

Disc golf

Actividades familiares

El parque Amelia Earhart es uno de los espacios más concurridos del condado.

Cargos y consecuencias

Los implicados enfrentan cargos por conducta indecente bajo la ley de Florida, con posibles sanciones que incluyen:

Multas

Libertad condicional

Penas de cárcel en casos agravados

Un juez les fijó una fianza de 500 dólares a cada uno.