🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

Arrestan a tres hombres por exposición indecente en parque de Hialeah frecuentado por niños
Hialeah, Florida — Tres hombres fueron arrestados tras ser sorprendidos presuntamente cometiendo actos de exposición indecente en un parque público frecuentado por familias en la ciudad de Hialeah.
El incidente ocurrió en el parque Amelia Earhart, donde agentes encubiertos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) detectaron comportamientos inapropiados en una zona boscosa utilizada para actividades recreativas.
Actos a plena luz del día
Según el informe policial, los tres sospechosos:
Se acercaron por separado a un detective encubierto
Expusieron sus genitales
Realizaron actos de autoestimulación en el lugar
Las detenciones ocurrieron en distintos horarios durante la mañana y primeras horas de la tarde.
Identificados y bajo custodia
Los arrestados fueron identificados como:
Deibi Miguel Orpesa Martínez (27)
Geriolsys Palenzuela Alcobre (49)
Dienil Camejo (61)
Todos fueron trasladados al centro correccional TGK y enfrentan cargos por exposición de órganos sexuales.
Zona bajo vigilancia
Las autoridades indicaron que el área donde ocurrieron los hechos es conocida por incidentes similares, pese a ser utilizada para:
Senderismo
Disc golf
Actividades familiares
El parque Amelia Earhart es uno de los espacios más concurridos del condado.
Cargos y consecuencias
Los implicados enfrentan cargos por conducta indecente bajo la ley de Florida, con posibles sanciones que incluyen:
Multas
Libertad condicional
Penas de cárcel en casos agravados
Un juez les fijó una fianza de 500 dólares a cada uno.