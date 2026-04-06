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Hialeah

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

Tres hombres arrestados por exposición indecente en parque de Hialeah; realizaban actos sexuales en área pública

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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Arrestan a tres hombres por exposición indecente en parque de Hialeah frecuentado por niños

Hialeah, Florida — Tres hombres fueron arrestados tras ser sorprendidos presuntamente cometiendo actos de exposición indecente en un parque público frecuentado por familias en la ciudad de Hialeah.

El incidente ocurrió en el parque Amelia Earhart, donde agentes encubiertos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) detectaron comportamientos inapropiados en una zona boscosa utilizada para actividades recreativas.

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Actos a plena luz del día

Según el informe policial, los tres sospechosos:

Se acercaron por separado a un detective encubierto

Expusieron sus genitales

Realizaron actos de autoestimulación en el lugar

Las detenciones ocurrieron en distintos horarios durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Identificados y bajo custodia

Los arrestados fueron identificados como:

  • Deibi Miguel Orpesa Martínez (27)
  • Geriolsys Palenzuela Alcobre (49)
  • Dienil Camejo (61)

Todos fueron trasladados al centro correccional TGK y enfrentan cargos por exposición de órganos sexuales.

Zona bajo vigilancia

Las autoridades indicaron que el área donde ocurrieron los hechos es conocida por incidentes similares, pese a ser utilizada para:

  • Senderismo
  • Disc golf
  • Actividades familiares

El parque Amelia Earhart es uno de los espacios más concurridos del condado.

Cargos y consecuencias

Los implicados enfrentan cargos por conducta indecente bajo la ley de Florida, con posibles sanciones que incluyen:

Multas

Libertad condicional

Penas de cárcel en casos agravados

Un juez les fijó una fianza de 500 dólares a cada uno.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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