ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Florida, EE.UU. — El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ( CMS ), Mehmet Oz , aseguró que el gobierno cubano podría estar involucrado en un fraude masivo contra el sistema de salud pública en el sur de Florida , en medio de una ofensiva federal contra estas redes.

Durante una entrevista con Fox News, el funcionario afirmó que el nivel de fraude detectado es alarmante y anunció operativos y redadas inminentes .

Oz, conocido como el Dr. Oz, declaró:

“Creemos que el gobierno cubano podría estar involucrado… aquí hay un fraude desenfrenado”.

El funcionario destacó la concentración inusual de proveedores de equipos médicos duraderos en la región, sector donde se concentra gran parte del fraude.

Según las autoridades:

El fraude involucra facturación falsa a Medicare

Empresas ficticias han operado en el sur de Florida

Existen antecedentes de redes vinculadas a ciudadanos cubanos

Investigaciones previas han documentado esquemas con decenas de compañías falsas.

Medidas federales

Como respuesta, la administración implementó:

Moratoria de 6 meses para nuevos proveedores

Operativos federales en curso

Redadas contra los responsables

Oz señaló que el fraude en Medicaid a nivel nacional podría alcanzar los 100 mil millones de dólares.

Contexto y antecedentes

El caso se suma a condenas recientes en Miami por fraude al Medicare, en esquemas que han afectado programas de salud pública en Estados Unidos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre posibles conexiones internacionales.