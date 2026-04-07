🚨 LA ISLA DE KHARG: LA "DEBILIDAD" DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

Medio Oriente — La isla de Kharg se ha convertido en el epicentro estratégico del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, al ser considerada la principal vulnerabilidad energética del régimen iraní.
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Kharg concentra el 90% del petróleo de Irán y se convierte en objetivo clave en la guerra con EEUU e Israel.
Medio Oriente — La isla de Kharg se ha convertido en el epicentro estratégico del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, al ser considerada la principal vulnerabilidad energética del régimen iraní.
Este enclave concentra cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, lo que lo convierte en un objetivo militar de alto valor en medio de la escalada bélica en la región.
El corazón petrolero de Irán
Ubicada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, Kharg funciona como:
Principal terminal de exportación de crudo
Centro logístico del sistema energético iraní
Fuente clave de ingresos del régimen
Según datos de mercado, la isla puede almacenar hasta 30 millones de barriles, con aproximadamente 18 millones actualmente en reserva.
Medios iraníes reportaron bombardeos sobre instalaciones militares en Kharg, lo que eleva la tensión en un punto crítico para la economía del país.
Expertos advierten que un ataque directo podría:
Paralizar las exportaciones petroleras de Irán
Golpear severamente sus ingresos
Intensificar el conflicto en toda la región
La importancia de Kharg va más allá de Irán. Su impacto está ligado al estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del:
20% del petróleo mundial
Gran parte del gas natural licuado
Debate sobre una posible ofensiva
Fuentes en Washington han reconocido que una operación sobre Kharg “está sobre la mesa”, mientras que en Israel se han intensificado llamados a atacar la infraestructura energética iraní.
Sin embargo, analistas advierten que:
La operación sería altamente compleja
Irán podría responder atacando instalaciones petroleras en países vecinos
El conflicto podría escalar rápidamente
Vulnerabilidad estructural
A pesar de intentos de diversificación como la terminal de Jask, Kharg sigue siendo el nexo central del sistema petrolero iraní, una dependencia que lo convierte en un blanco estratégico.
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