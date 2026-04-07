🚨 LA ISLA DE KHARG: LA "DEBILIDAD" DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

Medio Oriente — La isla de Kharg se ha convertido en el epicentro estratégico del conflicto entre Irán , Estados Unidos e I srael, al ser considerada la principal vulnerabilidad energética del régimen iraní.

Este enclave concentra cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán , lo que lo convierte en un objetivo militar de alto valor en medio de la escalada bélica en la región.

Ubicada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, Kharg funciona como:

Centro logístico del sistema energético iraní

Fuente clave de ingresos del régimen

Según datos de mercado, la isla puede almacenar hasta 30 millones de barriles, con aproximadamente 18 millones actualmente en reserva.

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En la mira militar

Medios iraníes reportaron bombardeos sobre instalaciones militares en Kharg, lo que eleva la tensión en un punto crítico para la economía del país.

Expertos advierten que un ataque directo podría:

Paralizar las exportaciones petroleras de Irán

Golpear severamente sus ingresos

Intensificar el conflicto en toda la región

Riesgo global: el estrecho de Ormuz

La importancia de Kharg va más allá de Irán. Su impacto está ligado al estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del:

20% del petróleo mundial

Gran parte del gas natural licuado

Un ataque podría desencadenar represalias y afectar los mercados energéticos globales.

Debate sobre una posible ofensiva

Fuentes en Washington han reconocido que una operación sobre Kharg “está sobre la mesa”, mientras que en Israel se han intensificado llamados a atacar la infraestructura energética iraní.

Sin embargo, analistas advierten que:

La operación sería altamente compleja

Irán podría responder atacando instalaciones petroleras en países vecinos

El conflicto podría escalar rápidamente

Vulnerabilidad estructural

A pesar de intentos de diversificación como la terminal de Jask, Kharg sigue siendo el nexo central del sistema petrolero iraní, una dependencia que lo convierte en un blanco estratégico.