Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

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Termoeléctrica Guiteras sale de servicio otra vez y agrava crisis de apagones en Cuba Matanzas, Cuba — La central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta generadora del país, volvió a salir de servicio en la madrugada tras una nueva avería en la caldera, agravando la ya crítica crisis energética que afecta a la isla.

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que la desconexión ocurrió a las 03:00 a.m. debido a una “ponchadura” en la caldera, un fallo recurrente en la instalación.

Antonio Guiteras termoelectrica Sistema al borde del colapso La salida de Guiteras ocurre en un contexto de apagones prolongados que ya alcanzan hasta 22 horas diarias, con un déficit que recientemente superó los 1,700 MW en horario pico.

Esta planta representa entre el 20% y 25% de la generación térmica nacional, por lo que su caída impacta directamente todo el sistema eléctrico.

Historial de fallas críticas Solo en 2026, Guiteras ha salido del sistema en múltiples ocasiones: Febrero: fallos en la caldera y estructura

Marzo: salideros y fugas que provocaron apagones masivos

Colapso total del SEN por más de 29 horas En 2025, acumuló al menos siete averías graves. Crisis estructural Expertos y reportes oficiales coinciden en causas de fondo: Planta con más de 36 años de explotación

Falta de mantenimiento adecuado

Escasez crónica de piezas

Reparaciones temporales sin solución definitiva Cada fallo de Guiteras profundiza la crisis energética nacional. Impacto en la población Los apagones afectan servicios básicos, la economía y la vida diaria de millones de cubanos, en medio de una situación que no muestra señales de mejora inmediata.