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Cuba

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

Cuba admite posible distribución de armas a civiles en medio de tensiones con EEUU y crisis interna

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Johana Tablada de la Torre

Diplomática cubana no descarta armas a civiles en Cuba en medio de tensión con EEUU y alerta interna

La Habana / Washington — Una declaración de la diplomática cubana Johana Tablada de la Torre ha encendido alarmas dentro y fuera de la isla al no descartar la posible distribución de armas a la población ante un eventual conflicto con Estados Unidos.

“No lo dudo”, afirmó la funcionaria en entrevista con El Sol de México, al referirse a la preparación interna del país frente a escenarios de guerra.

Johana Tablada

Preparación interna y estructuras de defensa

Tablada aseguró que en Cuba existen mecanismos organizativos donde la población sabe “a dónde ir” en caso de ataque, incluyendo:

Brigadas de producción y defensa

Redes de movilización territorial

Estructuras vinculadas a la doctrina de “guerra de todo el pueblo”

Aunque no ofreció detalles concretos, sus declaraciones refuerzan la narrativa oficial de preparación ante una amenaza externa.

Escalada de tensiones con Estados Unidos

El pronunciamiento ocurre en medio de un aumento de presión desde Washington.

El presidente Donald Trump ha endurecido su discurso, calificando a Cuba como un “Estado fallido” y sugiriendo la necesidad de cambios profundos en el sistema político de la isla.

A esto se suma:

Mayor presión energética

Crisis de combustible

Apagones prolongados en todo el país

Respuesta del régimen

En paralelo, el gobierno cubano ha intensificado:

Maniobras militares de las FAR

Ejercicios de defensa civil (“sábados de la Defensa”)

Campañas mediáticas sobre resistencia nacional

Analistas consideran que este discurso busca cohesionar apoyo interno y proyectar fortaleza frente a la presión internacional.

Crisis interna y temor social

El contexto se agrava por una profunda crisis económica:

Escasez generalizada

Inflación elevada

Éxodo migratorio histórico

Opositores advierten que este tipo de retórica podría utilizarse para justificar medidas represivas ante posibles protestas, como ocurrió tras el 11J.

Incertidumbre y señales contradictorias

Mientras aumenta la retórica confrontativa, también han surgido reportes de contactos discretos entre actores del régimen y sectores en Estados Unidos, lo que sugiere posibles intentos de negociación en paralelo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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