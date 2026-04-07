Trump advierte que "termina una era en Irán" tras bombardeos masivos de EEUU e Israel

Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald , afirmó que “esta noche termina una era en Irán”, en medio de una ofensiva militar conjunta con Trump Israel y tras el vencimiento del ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz.
“47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin”, escribió el mandatario, quien además advirtió sobre posibles consecuencias de gran alcance en la región.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2041524911210963456?s=20&partner=&hide_thread=false
Bombardeos masivos en múltiples objetivos
Durante la madrugada, fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra infraestructura clave en
Irán, incluyendo:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2041526543575323009?s=20&partner=&hide_thread=false
Isla de Kharg (centro petrolero estratégico)
Screenshot 2026-04-07 at 11.01.14AM
Aeropuertos militares en Teherán
Carreteras y redes ferroviarias
Instalaciones energéticas
Israel confirmó la destrucción de aeronaves y helicópteros militares en varios aeropuertos.
Ultimátum y amenaza directa
Trump reiteró que Irán tenía como fecha límite este martes para reabrir el estrecho de Ormuz, advirtiendo que:
Podría “eliminar” al régimen en una noche
Se atacarían puentes y plantas eléctricas
Las consecuencias serían “históricas”
El mandatario calificó el momento como un “período crítico”.
Respuesta de Irán
Desde Teherán, el régimen rechazó cualquier presión externa y advirtió que un ataque de mayor escala tendría impacto más allá de la región.
El líder supremo iraní afirmó que sus fuerzas no se dejarán intimidar.
Escalada sin precedentes
Los ataques representan una de las mayores ofensivas contra infraestructura iraní en la capital, en medio de un conflicto que continúa intensificándose.