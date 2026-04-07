Trump advierte que "termina una era en Irán" tras bombardeos masivos de EEUU e Israel

Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que “esta noche termina una era en Irán”, en medio de una ofensiva militar conjunta con Israel y tras el vencimiento del ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz.

“47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin”, escribió el mandatario, quien además advirtió sobre posibles consecuencias de gran alcance en la región.

Durante la madrugada, fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra infraestructura clave en Irán , incluyendo:

#Ahora . El régimen iraní está movilizando niños y mujeres a las centrales eléctricas y puentes a pocas horas de vencerse el ultimátum de Trump. Los están utilizando como escudos humanos. pic.twitter.com/8iWehzygeI

#Ahora . Imágenes que llegan desde #Irán .El régimen envía civiles a puentes y centrales eléctricas ante el fin del ultimátum de Trump.Son unos criminales. pic.twitter.com/XZQLjRMKWs

Israel confirmó la destrucción de aeronaves y helicópteros militares en varios aeropuertos.

Trump reiteró que Irán tenía como fecha límite este martes para reabrir el estrecho de Ormuz, advirtiendo que:

Podría “eliminar” al régimen en una noche

Se atacarían puentes y plantas eléctricas

Las consecuencias serían “históricas”

El mandatario calificó el momento como un “período crítico”.

Respuesta de Irán

Desde Teherán, el régimen rechazó cualquier presión externa y advirtió que un ataque de mayor escala tendría impacto más allá de la región.

El líder supremo iraní afirmó que sus fuerzas no se dejarán intimidar.

Escalada sin precedentes

Los ataques representan una de las mayores ofensivas contra infraestructura iraní en la capital, en medio de un conflicto que continúa intensificándose.